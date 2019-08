Tournée du Québec En action pour la main-d'oeuvre - Le ministre Jean Boulet annonce des investissements de 18 millions de dollars dans le Programme de renforcement collectif des compétences de la main-d'oeuvre





GATINEAU, QC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce des investissements totaux de 18 millions de dollars dans le Programme de renforcement collectif des compétences de la main-d'oeuvre pour l'année 2019-2020. Ces investissements permettront à des entreprises de développer les compétences de leur main-d'oeuvre.

L'objectif du Programme est de favoriser une meilleure adéquation entre la formation du personnel des entreprises, les compétences et l'emploi. Il comporte 3 volets : formation continue en entreprise, intégration professionnelle et maintien en emploi des personnes sous-représentées sur le marché du travail et développement des compétences du futur liées à la transformation technologique des entreprises.

Il est destiné à des promoteurs collectifs, c'est-à-dire des organismes dont les actions touchent plusieurs entreprises et personnes en emploi. Ce programme est financé par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (FDRCMO), qui est sous la responsabilité de la Commission des partenaires du marché du travail.

Formation ? Intégration -Travail

Le ministre profite de son passage en Outaouais pour attirer l'attention sur le projet FIT (Formation ? Intégration - Travail), qui sera bientôt mis en oeuvre dans la région. Orchestré par le Réseau des services spécialisés de main-d'oeuvre (RSSMO), le projet FIT permet à des groupes sous-représentés sur le marché du travail de développer des compétences professionnelles.

Représentant un investissement de près de 900 000 $, ce projet de stages rémunérés en entreprise permettra de former 100 personnes dans différents secteurs d'activité, notamment le secteur manufacturier et les secteurs de la bureautique, du commerce de détail et des services et du transport et de la logistique, et ce, dans six régions du Québec, dont l'Outaouais.

Un 15e arrêt dans la tournée du Québec

Cette annonce a été faite à Gatineau, dans le cadre de la tournée du ministre. Rappelons que M. Boulet visite toutes les régions du Québec afin de rencontrer les partenaires du marché du travail. Il leur présente sa vision des actions à poser afin de soutenir les entreprises devant conjuguer leurs besoins avec la rareté de la main?d'oeuvre. Il a commencé sa tournée du Québec le 4 février dernier, à Trois-Rivières.

Citation :

« Je me réjouis que nous soutenions, par le financement de projets de formation répondant aux besoins réels des entreprises, le développement des compétences des travailleuses et des travailleurs. Dans un contexte de rareté de la main-d'oeuvre, il est essentiel que nous fassions valoir la force de travail de toutes les personnes qui souhaitent accéder à un emploi. C'est ainsi que nous pouvons assurer le développement économique du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les programmes de subvention du FDRCMO sont structurés de façon à privilégier une approche de soutien à la résolution de problèmes axée sur l'atteinte des résultats recherchés par les promoteurs des projets.

Le Réseau des services spécialisés de main-d'oeuvre est une association à but non lucratif créée en 1999. La mission première de ses membres est le développement de l'employabilité visant l'intégration et la réintégration professionnelle et le maintien en emploi de personnes ayant des difficultés particulières liées à l'insertion socioprofessionnelle.

Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

