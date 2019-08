Investissement de près d'un million de dollars pour le soutien des arts à Saint-Irénée, Charlevoix





Le gouvernement du Canada appuie l'organisme artistique professionnel le Domaine Forget, à Saint-Irénée, par l'entremise de la Fondation du Grand Montréal

SAINT-IRÉNÉE, QC, le 20 août 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, annonce aujourd'hui l'octroi d'une subvention d'appariement de 996 580 dollars pour soutenir l'organisme artistique professionnel le Domaine Forget par l'entremise de la Fondation du Grand Montréal. L'appui financier du volet Incitatifs aux fonds de dotation du Fonds du Canada pour l'investissement en culture encourage le secteur privé à jouer un rôle actif dans la vie artistique et culturelle.

L'effet de levier de ce volet incite le secteur privé à faire des dons à des organismes artistiques comme le Domaine Forget et maximise l'impact de l'investissement du gouvernement. Les revenus annuels générés par ce fonds de dotation offrent une source diversifiée de revenus qui permet aux organismes professionnels de s'acquitter de leur mission artistique.

Depuis 2001, le volet Incitatifs aux fonds de dotation a permis de verser 269 millions de dollars dans les fonds de dotation de 247 organismes artistiques professionnels au Canada, tandis que le secteur privé a versé 358 millions de dollars, pour un montant total de 627 millions de dollars.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne des mesures concrètes que prend le gouvernement du Canada pour appuyer les organismes qui enrichissent la vie culturelle dans leur communauté et aident à consolider l'économie.

« Surplombant notre magnifique Saint-Laurent, le Domaine Forget est une institution reconnue à l'échelle internationale pour l'enseignement des arts et leur diffusion. Les Canadiens peuvent être fiers de participer à la viabilité financière à long terme de cet organisme artistique professionnel sans but lucratif, qui contribue à notre identité culturelle, à une société dynamique et au développement économique. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le programme Incitatifs aux fonds de dotation encourage le dynamisme des organismes artistiques et contribue réellement à assurer leur pérennité. Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de cette subvention d'appariement de 996 580 $ qui vient soutenir les activités artistiques actuelles et futures du Domaine Forget. Longue vie à ce programme qui bonifie l'impact des dons de notre communauté, en plus d'être très important pour la vitalité artistique d'un bout à l'autre du pays! »

- Louise St-Pierre, présidente du conseil d'administration du Domaine Forget de Charlevoix

En 2018-2019, le gouvernement du Canada a été en mesure d'accorder 60,4 cents pour chaque dollar recueilli en dons auprès du secteur privé dans le cadre du volet Incitatifs aux fonds de dotation.

L'année 2018 a été exceptionnelle pour ce volet, tant au chapitre du nombre de nouveaux demandeurs que de la somme totale réclamée, soit la plus élevée depuis 2001. Voilà qui illustre bien le succès remporté par ce mode de financement.

La Fondation du Grand Montréal (FGM) est un organisme de bienfaisance sans but lucratif voué au mieux-être de la collectivité du Grand Montréal. À cette fin, elle recueille des fonds de dotation permanents, en assure la saine gestion et en distribue les revenus de façon à soutenir des projets communautaires dans divers secteurs, dont la santé, les services sociaux, les arts, la culture, l'éducation et l'environnement.

Grâce au volet Incitatifs aux fonds de dotation, la Fondation du Grand Montréal a reçu jusqu'à présent 11,8 millions de dollars en fonds de contrepartie. Ces fonds ont un effet de levier sur les 16,3 millions de dollars recueillis en dons du secteur privé pour le fonds de dotation de 36 organismes artistiques professionnels. Ainsi, le soutien financier provenant du fédéral et du secteur privé totalise 28,1 millions de dollars.

