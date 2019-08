Hisense a lancé la première télévision sociale avec un système interactif exclusif Hi Table sur le marché chinois





PÉKIN, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- Hisense, l'un des principaux fabricants de téléviseurs et d'appareils électroménagers, a lancé en Chine sa toute nouvelle télévision sociale dotée d'un système interactif Hi Table adapté aux environnements sociaux sur grand écran. La télévision sociale de Hisense permettra aux utilisateurs de découvrir des environnements interactifs très futuristes, notamment la conversation vidéo à six, le partage de cinéma, le karaoké Avatar 3D, le fitness basé sur l'intelligence artificielle, la reconnaissance visuelle basée sur l'IA, la communication multi-écran, les environnements de vie future et l'intelligence artificielle des objets (AIOT). Grâce à ces atouts, la télévision va devenir le centre de la vie intelligente.

La télévision sociale de Hisense dotée du système Hi Table va devenir la plate-forme de divertissement à domicile et d'interaction. Les fonctions de chat vidéo à six et de partage de cinéma permettront aux utilisateurs de discuter en temps réel avec leur famille et leurs amis lorsqu'ils regardent des émissions de télévision et des matchs sportifs ensemble.

Par le biais du karaoké Avatar 3D, les utilisateurs peuvent chanter en mode karaoké dans des environnements virtuels tels que Tokyo, Paris et tout autre endroit de leur choix. La technologie 5G permet d'inviter des amis à chanter en ligne ensemble. Grâce à la fonction de fitness basé sur l'intelligence artificielle, la télévision sociale donne aux utilisateurs la possibilité de faire de l'exercice dans leur salon en suivant les conseils de posture corporelle reposant sur l'IA. La fonction de reconnaissance visuelle basée sur l'IA de la télévision sociale de Hisense offre encore plus de possibilités. Si les utilisateurs veulent prendre une photo, ils n'ont qu'à le faire savoir au téléviseur. Celui-ci peut également aider les utilisateurs à analyser leurs apparences et à se comparer à une pop star. Avec l'aide des fonctions, le service personnalisé tel que l'habillage et le contrôle des calories deviendra une réalité.

Selon Hisense, le prix de son modèle phare de télévision sociale S7E de 55 pouces est de 6 499 yuans et le prix standard du S7 est de 4 999 yuans.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/962901/Hisense_Social_TV.jpg

Communiqué envoyé le 20 août 2019 à 14:20 et diffusé par :