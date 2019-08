La Fraternité des constables du contrôle routier du Québec s'affilie à l'Alliance de la fonction publique du Canada





MONTRÉAL, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Les membres de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (FCCRQ) ont voté en faveur de leur affiliation à l'AFPC en juin. Éric Labonté, président de la FCCRQ, s'est dit satisfait de la décision de la Fraternité et de ses membres de s'affilier à l'AFPC. « La FCCRQ avait besoin d'un coup de main pour faire valoir plusieurs dossiers importants auprès du gouvernement. L'AFPC a déjà démontré qu'elle pouvait obtenir des gains pour ses membres qui détiennent une expertise similaire à la nôtre », a déclaré Éric Labonté.

Que ce soit à bord d'autopatrouilles ou dans les postes et les aires de contrôle du réseau routier, les membres de la FCCRQ assurent l'application d'une dizaine de lois, d'une trentaine de règlements provinciaux et de 16 articles du Code criminel. Ils ont la responsabilité d'assurer la sécurité des usagers de la route et de signaler toute irrégularité constatée sur le réseau. Leurs tâches de contrôle, de surveillance et de prévention sont essentielles au bon fonctionnement du réseau routier québécois.

Yvon Barrière, vice-président régional de l'Alliance de la fonction publique du Québec, se dit très fier d'accueillir les constables du Contrôle routier du Québec dans la grande famille de l'AFPC. « Nous travaillerons de concert avec les dirigeants de la FCCRQ pour améliorer leurs conditions de travail et faire avancer leurs revendications de longue date », affirme monsieur Barrière.

En effet, l'AFPC a développé une expertise dans le domaine. Par le passé, l'Alliance a obtenu plusieurs gains pour les agents de la paix de plusieurs secteurs, dont des augmentations salariales importantes, des postes armés et une amélioration des conditions de travail des agents frontaliers. L'AFPC est le syndicat affilié représentant le plus d'agents de la paix au Canada avec plus de 13 000 membres.

Bienvenue aux constables du Contrôle routier Québec!

Le Contrôle routier Québec (CRQ) est une agence d'application de la loi rattachée à la SAAQ, ayant pour mandat de surveiller et de contrôler le transport routier des personnes et des biens au Québec.

Profil de l'AFPC-Québec

L'AFPC représente plus de 200 000 membres au Canada. Au Québec, affiliée è la FTQ, l'AFPC-Québec regroupe plus de 40 000 membres dans les secteurs publics fédéral et provincial, le secteur universitaire et le secteur privé.

