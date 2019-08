Vitalité des territoires et achat local - Québec et Ottawa accordent une aide financière de près de 50 000 $ à l'entreprise Boréalait





QUÉBEC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, est heureux d'annoncer que les gouvernements du Canada et du Québec accordent une aide financière de 49?687 $ à l'entreprise Boréalait, située à Saint-Félix-de-Dalquier, en Abitibi-Témiscamingue.

Programme Territoires : Priorités bioalimentaires

De ce montant, une somme de 32?250 $ provient du programme Territoires : Priorités bioalimentaires du gouvernement du Québec. L'objectif de ce programme est d'accroître le développement et la mise en valeur du secteur bioalimentaire selon les priorités établies afin de contribuer à l'occupation et à la vitalité du territoire. Il permet d'appuyer des projets considérés comme prioritaires par le secteur et le territoire concernés. Cette somme servira à la mise en production et en marché du premier yaourt régional.

Programme Proximité

Par ailleurs, un montant de 17?437 $ est accordé dans le cadre du programme Proximité, en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. Ce programme vise à inciter les producteurs et les transformateurs artisans du secteur bioalimentaire à tirer profit des occasions d'affaires qu'offre la mise en marché de proximité. Cette somme sera utilisée pour la mise en place du plan de commercialisation de l'entreprise.

Ces investissements traduisent la volonté du gouvernement du Québec d'appuyer l'établissement des entreprises bioalimentaires en région et la commercialisation locale. Le secteur bioalimentaire participe à l'aménagement du territoire, à sa mise en valeur et à son attractivité, en adéquation avec la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde. L'entreprise Boréalait contribue ainsi à la mise en valeur et à l'occupation dynamique du territoire, en plus d'alimenter l'économie régionale et de permettre à la population d'avoir accès à des aliments sains et locaux.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier de s'associer au gouvernement du Québec pour appuyer le développement et améliorer la compétitivité d'entreprises de transformation alimentaire de la relève comme Boréalait. Celles-ci contribuent à stimuler la santé économique de nos communautés et régions rurales agricoles en fournissant des aliments sains produits localement. »

Mme Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

«?L'achat local et le contact entre les entreprises et les consommateurs sont une priorité pour le gouvernement du Québec au même titre que la mise en valeur des territoires. En soutenant des entreprises comme Boréalait, ce dernier réaffirme sa volonté de fortifier l'économie des régions et la compétitivité des producteurs bioalimentaires québécois.?»

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« La région de l'Abitibi-Témiscamingue peut être fière de compter sur des entreprises comme Boréalait qui montrent une sensibilité environnementale hors du commun. Votre gouvernement investit dans des entreprises qui trouvent des façons d'innover afin de pouvoir faire des affaires dans une perspective de développement durable. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Des entreprises comme Boréalait sont importantes pour l'économie de notre région et nous permettent d'avoir accès à des aliments sains et locaux. Je suis fière que votre gouvernement encourage cette entreprise dont le succès est profitable pour tous. »

Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants

Le Programme Territoires : Priorités bioalimentaires se divise en deux volets :

Volet 1 - Appui à l'identification des priorités bioalimentaires territoriales;



Volet 2 - Appui à la réalisation de projets en réponse à des priorités bioalimentaires territoriales.

Pour l'année 2019-2020, ce programme dispose d'une enveloppe de 3,5 millions de dollars provenant du gouvernement du Québec.

Le programme Proximité se divise en deux volets :

Volet 1 - Appui aux initiatives collectives;



Volet 2 - Appui aux initiatives individuelles.

Pour l'année 2019-2020, ce programme dispose d'une enveloppe de 1,4 million de dollars provenant du gouvernement du Canada .

. L'Accord Canada-Québec de mise en oeuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture représente un financement du gouvernement fédéral (60 %) et du gouvernement du Québec (40 %) totalisant 293 millions de dollars répartis sur une période de cinq ans, soit de 2018 à 2023. Cet accord appuie des initiatives stratégiques qui aideront les secteurs à croître, à innover et à prospérer.

