Avis aux médias - Le ministre Bains soulignera un jalon important pour la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération





TORONTO, le 20 août 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, se rendra au MaRS Centre afin d'annoncer un jalon important pour la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération (NGen) au titre de l'Initiative des supergrappes d'innovation.

Date : Le mercredi 21 août 2019



Heure : 12 h 30 (heure de l'Est)



Lieu : MaRS Centre, tour Ouest, atrium

661, avenue University

Toronto (Ontario)

L'annonce sera suivie d'une visite guidée du Centre for the Commercialization of Regenerative Medicine.

