Praxxis, la nouvelle monnaie numérique résistante aux attaques quantiques de David Chaum, émerge de la furtivité

BERLIN, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- David Chaum a annoncé une nouvelle monnaie numérique basée sur une blockchain résistante aux attaques quantiques, Praxxis. Conçue sous la direction de Chaum par une équipe travaillant sur la furtivité, WBM Corp., la blockchain propose une nouvelle approche de consensus fondée sur les quatre décennies de travail de Chaum sur la monnaie numérique, le vote et le consensus distribué. La monnaie Praxxis a été conçue pour tirer parti de la puissance de sa plateforme soeur, Elixxir, dont la spécificité est la protection de la vie privée.

Chaum a déclaré : « Je suis très heureux d'être en mesure de révéler que nous travaillons sur la monnaie numérique décentralisée Praxxis pour permettre des transactions financières à grande vitesse. Le monde a aussi besoin de la technologie de communication Elixxir, car il s'agit du seul moyen pratique de détruire les métadonnées qui sont inévitablement créées à mesure que nous vivons nos vies numériques. Un meilleur type de consensus, par rapport à ce qui est utilisé sur les blockchains actuelles, est nécessaire afin de soutenir Elixxir, qui fonctionne en ce moment en version alpha sans consensus. Telles sont les raisons pour lesquelles je me suis concentré sur le projet Praxxis. »

Le protocole de consensus Praxxis surmonte en même temps les défis d'évolutivité, de protection de la vie privée et de sécurité auxquels font face les blockchains traditionnelles afin de proposer la « version de l'argent électronique exclusivement poste à poste » que Satoshi prévoyait dans les premiers mots de son livre blanc.

Praxxis offre une performance de blockchain capable de finaliser les paiements à l'échelle et avec la rapidité requises par un système global de transaction. Praxxis utilise une structure de monnaie libellée qui fractionne les paiements en coins (unités de monnaie) individuels, qui peuvent ensuite être combinés avec des coins associés à d'autres paiements pour garantir la confidentialité. Praxxis utilise en outre un type de cryptographie original qui est fondamentalement différent de celui promulgué par le gouvernement et qui est fortement résistant, même à une attaque au niveau quantique, évitant ainsi les défauts de sécurité des outils cryptographiques actuellement largement utilisés qui sont encore rarement abordés et pourtant fondamentaux.

« Le défi est de créer une monnaie numérique qui fonctionne réellement pour les gens », a fait remarquer William Carter, directeur de l'exploitation chez WBM Corp. « Les exigences techniques pour la vitesse et les exigences concernant la confidentialité et la sécurité sont généralement opposées. La conception de Praxxis rompt ce compromis, ce qui est une réalisation incroyable avec des conséquences pratiques réellement importantes pour la performance. »

À l'aide d'Elixxir, les transactions financières libellées en coins Praxxis peuvent être exécutées efficacement sans fuites des métadonnées. Autrement, Praxxis peut offrir des transactions de portefeuille identifiées semblables à celles d'un chèque.

L'ensemble des détails techniques de l'approche Praxxis sera inclus dans un prochain livre blanc en préparation et qui sera publié plus tard cette année. Le collectif xx, l'application communautaire de David Chaum lancée plus tôt cette année, permettra aux utilisateurs de tester et d'interagir avec les réseaux Elixxir et Praxxis.

À propos du collectif xx

Le collectif xx est la communauté mondiale qui soutient les projets de David Chaum. L'application du collectif xx est disponible sur iOS et Android afin d'appuyer la participation pour Praxxis sur la voie d'un MainNet et pour Elixxir en tant que plateforme de protection de la vie privée. Des informations sont également disponibles sur www.xxcollective.io

À propos de WBM Corp.

Dirigée par William Carter, WBM Corp. est l'une des premières sociétés dont les bureaux sont situés à Cayman Enterprise City aux îles Caïmans. Carter est un informaticien avec une grande expérience de conception de systèmes acquise en travaillant dans l'espace blockchain, dans la R. et D. en optique et plus tôt chez JPL à Pasadena. L'équipe de WBM est composée de cryptographes, de développeurs, de personnel d'exploitation et de professionnels du marketing. Les premiers travaux sur la chaîne Praxxis ont été effectués chez Privategrity Corporation dans la région de Los Angeles.

À propos de David Chaum

David Chaum est bien connu pour avoir inventé la première monnaie numérique, e-Cash, au début des années 80, qu'il a plus tard déployée au sein de sa société DigiCash dans les années 90. On lui a également récemment attribué la proposition de la première blockchain décentralisée dans sa thèse de doctorat à Berkeley en 1982.

