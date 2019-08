Des établissements du patrimoine de partout en Colombie-Britannique reçoivent l'appui du gouvernement du Canada





L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, annonce un soutien financier à 19 établissements du patrimoine de diverses régions de la Colombie-Britannique

VANCOUVER, le 20 août 2019 /CNW/ - De Rossland à Victoria, de Revelstoke à Kitimat et dans toutes les régions avoisinantes, les musées et les établissements du patrimoine de la Colombie-Britannique sont florissants grâce au soutien du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé que 19 organismes de la province bénéficieront d'investissements totalisant 905 752 dollars.

Les fonds ont été alloués par le truchement du Programme d'aide aux musées (PAM), dans le cadre des volets Accès au patrimoine, Fonds des expositions itinérantes et Gestion des collections.

Les organismes bénéficiaires comprennent, entre autres, la Fraser-Fort George Museum Society, le Audain Art Museum et le Musée d'anthropologie de l'Université de la Colombie-Britannique. Fait à souligner, une contribution de 285 987 dollars au Nikkei National Museum & Cultural Centre à Burnaby appuiera son exposition itinérante Landscapes of Injustice. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter la fiche d'information ci-jointe.

Le PAM appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Le programme favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux fonctions muséales clés.

« Les musées et les établissements du patrimoine jouent un rôle crucial dans la préservation et la reconnaissance de notre diversité et de notre patrimoine culturels en permettant à tous de découvrir, de transmettre et de mieux connaître les récits uniques du Canada. Notre gouvernement est fier d'appuyer ces organismes de partout en Colombie-Britannique qui continuent d'enrichir la vie des Canadiens et des visiteurs en leur donnant accès à des expositions, à des collections et à ressources patrimoniales de grande valeur. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« La préservation de nos collections patrimoniales permet aux Britanno-Colombiens de connaître et de comprendre notre riche patrimoine culturel. Cela suscite l'enthousiasme de tous. Comprendre qui nous sommes et comment nous sommes arrivés ici renforce les communautés. »

- L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

« Le Nikkei National Museum & Cultural Centre a conclu un partenariat pour la présentation de Landscapes of Injustice. Ce projet de recherche multidisciplinaire de sept ans, mené par plusieurs établissements, fait la lumière sur un aspect assez peu connu de l'histoire canadienne, soit la saisie et la vente forcée des biens des Canadiens d'origine japonaise dans les années 1940. Grâce au soutien du Programme d'aide aux musées, nous sommes en mesure de produire et de présenter, conjointement avec le Musée royal de la Colombie-Britannique, une exposition itinérante qui fera découvrir, d'un bout à l'autre du pays, ce récit historique complexe à toute la population. »

--Mme Sherri Kajiwara, directrice-conservatrice, Nikkei National Museum & Cultural Centre

Le programme d'aide aux musées offre du financement aux musées et aux établissements apparentés canadiens par l'entremise de cinq volets distincts : Accès au patrimoine; Fonds des expositions itinérantes; Patrimoine autochtone; Gestion des collections; et l'Accord Canada-France.

Le volet Accès au patrimoine offre un financement aux organismes patrimoniaux pour l'organisation d'expositions itinérantes au Canada et favorise un plus grand accès au patrimoine en reliant différentes régions géographiques.

Le volet Gestion des collections finance des projets visant à améliorer les connaissances, les capacités et les pratiques liées aux fonctions muséales clés.

Le volet Fonds des expositions itinérantes aide les musées à assumer les coûts liés à l'accueil d'expositions itinérantes qui proviennent d'un autre musée ou d'une institution patrimoniale fédérale et à l'emprunt d'artefacts du Musée canadien de l'histoire ou du Musée canadien de la guerre.

Programme d'aide aux musées - volet Accès au patrimoine Ville Organisme Projet Exercice

financier Montant Burnaby Burnaby Art Gallery

(ville de Burnaby) Anna Wong: Traveller on Two Roads 2018-2021 223 000 $ Burnaby Nikkei National Museum & Cultural Centre Landscapes of Injustice 2019-2021 285 987 $ Whistler Audain Art Museum Emily Carr: The French Pictures 2018-2020 172 180 $ Victoria Craigdarroch Castle Historical Museum Society Finding a Voice: Gender, Sexuality,

and Music Through the Works of

Elinor Dunsmuir 2019-2021 31 410 $ TOTAL : 712 577 $

Programme d'aide aux musées - volet Gestion des collections Ville Organisme Projet Exercice

financier Montant Princeton Princeton and District Museum and Archives Society Amélioration des espaces d'entreposage 2019-2020 8 034 $ Revelstoke Revelstoke Heritage Railway Society Élargissement de la base de données sur les collections 2019-2020 3 121 $ Rossland Rossland Historical Museum and Archives Association Base de données et portail communautaire 2019-2020 21 600 $ Summerland Summerland Museum and Archives Society Mise à niveau du système de gestion des collections 2019-2020 5 144 $ Vancouver Musée d'anthropologie de l'Université de la Colombie-Britannique Formation visant à améliorer les pratiques exemplaires en matière de sauvetage des collections 2019-2021 49 895 $ Vernon Greater Vernon Museum and Archives Society Base de données PastPerfect 2019-2020 5 806 $ Victoria The Maritime Museum of British Columbia Remplacement des classeurs et des étagères 2019-2020 4 840 $ TOTAL : 98 440 $

Programme d'aide aux musées - volet Fonds des expositions itinérantes Ville Organisme Projet Exercice

financier Montant Kelowna Kelowna Art Gallery Association A Cultivating Journey: The Herman Levy Legacy 2018-2019 15 000 $ Kelowna Kelowna Museums Society Exposition itinérante "Birds of Prey" 2019-2020 8 100 $ Kelowna Kelowna Museums Society Hockey: More than Just a Game 2019-2020 8 100 $ Kitimat Kitimat Museum & Archives Voices from the Engraver Travelling Exhibition 2018-2019 9 135 $ Port Alberni Alberni Valley Museum

(ville de Port Alberni) Echoes in the Ice: Finding Franklin's Ship 2018-2019 15 000 $ Prince George Prince George Regional Art Gallery Association Lawren Harris: Canadian Visionary 2018-2019 15 000 $ Prince George Fraser-Fort George Museum Society Terry Fox: Running to the Heart of Canada 2018-2019 15 000 $ Prince Rupert Northern British Columbia Museum Association Exposition itinérante Inspiring NATURE, Inspired TECHNO: Biomimicry and Transport 2019-2020 9 400 $ TOTAL : 94 735 $

