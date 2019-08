Waterloo Wellington se joint au projet national de prévention du suicide Enraciner l'espoir





De Commission de la santé mentale du Canada et Waterloo Region Suicide Prevention Council



CAMBRIDGE, Ontario, 20 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a accueilli la septième communauté à se joindre au projet national de prévention du suicide « Enraciner l'espoir », notamment Waterloo Wellington. Ce partenariat de cinq ans avec la CSMC, qui sera piloté par le Waterloo Region Suicide Prevention Council (WRSPC), vise à réduire significativement le taux de suicide dans cette région.



Chaque année, 4 000 personnes au Canada s'enlèvent la vie. Enraciner l'espoir s'appuie sur des pratiques exemplaires à l'échelle internationale tout en permettant aux communautés de tirer parti de leurs forces et d'adapter le projet à leurs besoins. Le programme repose sur cinq domaines d'intervention : un soutien spécialisé pour les personnes qui en ont besoin, la sensibilisation du public, l'accès sécuritaire aux méthodes, la formation des leaders communautaires et la recherche et l'évaluation.

En tissant des partenariats avec des organismes locaux, Enraciner l'espoir offrira aux fournisseurs de services la formation et le soutien dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre des solutions communautaires. Here4Hope, l'initiative de prévention du suicide de Wellington ? un partenariat entre l'Association canadienne pour la santé mentale de Waterloo Wellington et le comté de Wellington, ainsi que le Réseau local d'intégration des services de santé de Waterloo Wellington ? joueront également un rôle central dans la mise en oeuvre du programme en collaboration avec le WRSPC.

Citations

« Le concept du projet Enraciner l'espoir mise sur la force et l'esprit communautaires ? la meilleure façon de vaincre la honte et la stigmatisation qui sont associées au suicide depuis trop longtemps. Les investissements faits par les communautés et provinces participantes, ainsi que le soutien financier du gouvernement fédéral, montrent que la prévention du suicide n'est plus un point au bas de l'échelle des priorités collectives. » ? Louise Bradley, présidente et directrice générale de la Commission de la santé mentale du Canada

La région du Waterloo incarne véritablement une valeur et une force communautaires en matière d'efforts de prévention du suicide, en ce sens qu'elle a été un moteur et un soutien dans le cheminement vers l'espoir et le rétablissement. Nous sommes fiers de ce partenariat avec le projet Enraciner l'espoir et poursuivons notre mission afin de réduire les comportements suicidaires et leurs répercussions sur les individus, les familles et les communautés, tout en contribuant aussi à faire avancer les efforts de prévention du suicide auprès des principaux partenaires nationaux. ? Elisa Brewer-Singh, directrice exécutive, Waterloo Region Suicide Prevention Council

Faits en bref

Onze personnes décèdent chaque jour par suicide au Canada.

Le suicide est la deuxième cause de décès en importance chez les jeunes de 15 à 34 ans.

Le taux de suicide est trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

Jusqu'à 135 personnes sont touchées par un décès par suicide, dont entre 15 et 30 sont étroitement touchées.

Le nombre moyen de consultations en salle d'urgences chaque année pour cause d'automutilation dans la région de Waterloo était de 775 entre 2006 et 2015.

L'année dernière, 261 personnes de la communauté ont reçu une formation soit en safeTALK, ASIST ou en Suicide to Hope, grâce à un financement offert par le WRSPC.

Personne-ressource

Relations avec les médias

Commission de la santé mentale du Canada

613-683-3748

media@commissionsantementale.ca

Elisa Brewer-Singh

Directrice exécutive

Waterloo Region Suicide Prevention Council

519-707-1958 poste : 2151

ebrewersingh@lutherwood.ca

Si vous êtes en crise ou connaissez quelqu'un qui est en crise, veuillez appeler au 1-844-437-3247 (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7).

