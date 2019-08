Le Regroupement Les Sages-femmes du Québec répond aux propos de Me Marc Boulanger





MONTRÉAL, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Regroupement tient à rectifier certains des propos énoncés par l'avocat Marc Boulanger dans l'article « Mort d'un bébé impliquant une sage-femme » paru dans le Journal de Québec le samedi 17 août. Nous tenons tout d'abord à envoyer toutes nos sympathies à la famille dans cette épreuve difficile. Les circonstances entourant le décès de l'enfant étant encore inconnues, nous ne commenterons point la situation tant que l'enquête suit son cours.

Nous ne pouvons toutefois passer sous silence la déclaration de Me Boulanger qui remettait en question la compétence et l'existence des sages-femmes. « Les femmes et les familles du Québec ont fait le choix de se doter d'un réseau de professionnelles de la santé pour les accompagner dans la naissance de leur enfant, et ce, depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur les sages-femmes en 1999 », a souligné Josyane Giroux, sage-femme et vice-présidente du Regroupement. « Loin de découler d'un agenda politique, notre profession fut légalisée il y a maintenant 20 ans en réponse aux demandes de la population. » a-t-elle ajouté.

« En remettant en doute la compétence des sages-femmes, Me Boulanger questionne la capacité des femmes et personnes à faire un libre choix sur le suivi de leur maternité », a affirmé Ginette Langlois, présidente de la Fédération des professionnèles - CSN. « Il ne s'agit pas d'une profession marginale : les sages-femmes font partie intégrante de notre réseau de la santé et leurs services sont couverts par la RAMQ. » a soutenu Mme Langlois.

« Qui plus est, le Québec accuse un important retard dans l'accessibilité de ces services pour l'ensemble des familles québécoises, avec plusieurs régions non desservies. Les sages-femmes assurent 4% des suivis de grossesses et près de 3 000 naissances par année (contre respectivement 17% des suivis et 23 000 naissances en Ontario). » ajoute Mounia Amine, sage-femme et présidente du Regroupement.

« La profession de sage-femme continue de faire les frais de la méconnaissance populaire dont témoigne Me Boulanger. Alors que la sécurité du suivi avec sage-femme n'est plus à démontrer, de tels propos ne peuvent plus être tolérés. Il est essentiel que notre pratique soit mieux connue du grand public et des professionnels pour que ce choix légitime cesse d'être questionné » s'indigne Mme Amine.

À propos

Le Regroupement Les Sages-Femmes du Québec (RSFQ) est l'association professionnelle des 230 sages-femmes du Québec. Les sages-femmes sont des professionnelles de la santé reconnues par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Elles suivent une formation universitaire rigoureuse de plus de quatre années et doivent être membres de leur ordre professionnel pour pratiquer. Elles offrent un suivi de périnatalité du début de la grossesse jusqu'à six semaines après l'accouchement.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 20 août 2019 à 11:51 et diffusé par :