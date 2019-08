La fondatrice du mouvement #MoiAussi, Tarana Burke, prendra la parole au congrès d'Unifor





VILLE DE QUÉBEC, le 20 août 2019 /CNW/ - Tarana Burke, fondatrice du mouvement #MoiAussi, s'adressera aux déléguées et délégués au congrès d'Unifor à Québec le mercredi 21 août 2019.

« Tarana a amplifié les voix des survivantes et a initié un nouveau dialogue sur les agressions sexuelles et le harcèlement, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. C'est un honneur de l'avoir à notre congrès pour parler aux membres de cette importante question. »

Survivante d'une agression sexuelle, Tarana a consacré plus de 25 ans de sa vie à la justice sociale et à jeter les bases du mouvement international #MoiAussi.

Le congrès statutaire d'Unifor a lieu du 19 au 23 août 2019 au Centre des congrès de Québec, 1000, boulevard René-Lévesque Est, à Québec.

Médias accrédités seulement. Les médias doivent s'inscrire sur place.

QUOI: Tarana Burke, directrice exécutive de #MoiAussi au congrès d'Unifor

QUAND: Mercredi 21 août 2019 à 14 h 30

OÙ: Centre des congrès de Québec, 1000 boulevard René-Lévesque Est, Québec

Mardi 20 août:

9 h Remise du Prix Nelson Mandela pour les droits de la personne à Roméo Dallaire, avec une introduction de Stephen Lewis , militant des droits de la personne.

pour les droits de la personne à Roméo Dallaire, avec une introduction de , militant des droits de la personne. 16 h 30 Allocution de Chrystia Freeland , ministre des Affaires étrangères

Mercredi 21 août:

14 h 30 Allocution de Tarana Burke , fondatrice du mouvement #MoiAussi

Jeudi 22 août:

9 h Des membres de l'Association des joueuses professionnelles de hockey prendront la parole au congrès.

Toutes les allocutions des intervenants seront diffusées en direct sur la page Facebook d'Unifor @UniforCanada. Pour consulter la version complète du programme du congrès, cliquez ici. Pour des nouvelles en direct, suivez le mot-clic #Unifor19 sur Twitter ou @SyndicatUnifor.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 20 août 2019 à 11:53 et diffusé par :