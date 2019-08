Relier les gens et les lieux du nord de l'Ontario grâce à l'amélioration de routes et de ponts





CASEY, ON, le 20 août 2019 /CNW/ - Des réseaux modernes et fiables de routes et de ponts sont essentiels pour assurer la sécurité des Canadiens, améliorer leur qualité de vie et favoriser la croissance des collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, a annoncé le financement de trois projets d'infrastructure dans le nord-est de l'Ontario.

Dans le canton de Casey, le projet consistera à reconstruire le chemin Development, ce qui comprendra le remplacement des ponceaux le long de la route. Ces améliorations permettront aux navetteurs et aux équipes d'intervention d'urgence d'avoir un accès plus fiable à la route, en plus d'offrir aux enfants un itinéraire plus sûr pour se rendre à l'école en autobus.

Dans le canton d'Evanturel, le projet consistera à remplacer un ponceau et à installer de nouvelles glissières de sécurité sur le chemin Kirbyson. L'amélioration du drainage permettra d'améliorer l'état de la route et rendra la chaussée plus fiable pour la collectivité.

Enfin, le financement aidera à remplacer le pont Murphy dans le canton de Kerns. Le nouveau pont modulaire comprendra des glissières de sécurité améliorées et une meilleure signalisation pour aider les voyageurs à se rendre à destination en toute sécurité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,3 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province de l'Ontario alloue plus de 763 000 $ aux trois projets. Les cantons de Casey, d'Evanturel et de Kerns assumeront le reste des coûts de leur projet.

« Il est important d'améliorer les routes et les ponts du Canada pour soutenir la croissance à long terme des collectivités du nord de l'Ontario. Une fois terminés, ces importants projets à Casey, à Evanturel et à Kerns permettront d'améliorer la sécurité et l'efficacité des routes pour les résidents. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

"Ce projet aidera le tourisme local en offrant un lien sécuritaire et fiable entre la route 65 et la route 11. La reconstruction et le nouveau traitement de surface réduira la poussière et améliorera la sécurité des voyageurs."

Guy Labonté, maire du Canton de Casey

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars permettent d'appuyer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera deux projets d'amélioration de routes locales et un projet visant l'amélioration d'un pont dans le nord-est de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,3 million de dollars dans les trois projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN). La province et les municipalités devront assumer le reste des coûts des projets.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Détails concernant le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Reconstruction du chemin Development à Belle Vallée Canton de Casey Reconstruction d'environ 8 kilomètres du chemin Development, de la route 65 Est jusqu'à la limite des cantons de Casey et de Harley. Les travaux comprendront également le remplacement de ponceaux et le creusement de fossés des deux côtés de la route. 855 723 $ 475 354 $ 112 900 $ Remplacement du ponceau du chemin Kirbyson Canton d'Evanturel Remplacement d'un ponceau et installation d'une nouvelle glissière de sécurité. 238 050 $ 132 237 $ 71 313 $ Remplacement du pont Murphy Canton de Kerns Remplacement du pont Murphy par une superstructure de pont modulaire, qui comprendra un système de glissières de sécurité et une signalisation à jour. 281 379 $ 156 306 $ 37 108 $

