Investir dans les arts et la culture dans la région du Niagara

Le gouvernement du Canada accorde son soutien au Shaw Festival Theatre

NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 20 août 2019 /CNW/ - L'appui à la construction et à la rénovation d'espaces culturels afin de favoriser l'accès aux arts et au patrimoine pour tous est une priorité pour le gouvernement du Canada.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, en compagnie de M. Vance Badawey, député de Niagara-Centre, et de M. Chris Bittle, député de St. Catharines, a annoncé aujourd'hui l'octroi de près de 330 000 dollars au Shaw Festival Theatre. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC), cette aide servira à l'achat et à l'installation d'équipements audios spécialisés qui seront utilisés dans le théâtre du Festival.

Cette somme s'ajoute aux 2,77 millions de dollars versés au Shaw Festival en 2016-2017 dans le cadre du FCEC pour la modernisation du théâtre et l'achat d'équipements spécialisés.

En outre, depuis 2015-2016, la Shaw Festival Theatre Endowment Foundation a reçu un financement de près de 2,4 millions de dollars par l'entremise du volet Incitatifs aux fonds de dotation du Fonds du Canada pour l'investissement en culture, qui incite les Canadiens à faire des dons au fonds de dotation d'un organisme artistique. À ce jour, 247 organismes artistiques ont obtenu des fonds de contrepartie.

Citations

« Les espaces culturels comme le Shaw Festival Theatre rassemblent des gens de tous les horizons. En appuyant la rénovation d'infrastructures culturelles, nous créons de bons emplois pour la classe moyenne, renforçons les collectivités et aidons à rendre les arts et la culture plus accessibles pour tous les Canadiens. »

? L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le secteur touristique connaît une croissance rapide et met en vitrine pour le monde entier notre diversité, nos trésors naturels, nos expériences uniques et notre culture. Grâce à ces investissements, le Shaw Festival restera une attraction culturelle importante pour les résidents de la région et les visiteurs étrangers pendant de nombreuses années. »

? L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie



« Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada d'investir dans le Shaw Festival et de soutenir les arts au Canada. Puissant moteur économique des arts et de la culture au pays, notre festival apporte des retombées annuelles de plus de 200 millions de dollars dans la région de Niagara. En tant que bénéficiaires du Fonds du Canada pour les espaces culturels, nous pourrons rehausser notre programmation, répondre encore mieux aux besoins de notre public et continuer à attirer les touristes et les visiteurs dans notre région, été comme hiver, avec notre nouvelle série de spectacles du temps des Fêtes. »

- M. Tim Jennings, président-directeur général du Shaw Festival

« Le Shaw Festival est un organisme important qui contribue à la mosaïque culturelle de la collectivité de Niagara. Je suis ravi de voir que le gouvernement du Canada investit dans les organismes de la région pour qu'ils puissent continuer d'offrir une programmation théâtrale de qualité aux générations à venir. »

? M. Vance Badawey, député de Niagara-Centre

« Chaque année, le Shaw Festival attire à Niagara des visiteurs de toute l'Amérique du Nord. Le gouvernement du Canada considère qu'il est important de soutenir les arts, et c'est emballant de voir les retombées de nos investissements et les possibilités qu'ils offrent. »

? M. Chris Bittle, député de St. Catharines



Les faits en bref

Depuis 1962, le Shaw Festival a pour mandat de produire des pièces de théâtre inspirées par l'oeuvre du célèbre dramaturge George Bernard Shaw (1856-1950). Le Festival produit de 10 à 12 pièces chaque saison, soit environ 725 représentations dans quatre théâtres, qui sont vues par environ 250 000 personnes par an.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif, y compris les centres de création. Le FCEC appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipements spécialisés et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels. Depuis sa création en 2001, il a permis d'appuyer plus d'un millier de projets, notamment des espaces pour les arts de la scène, les arts visuels, les arts médiatiques, les collections muséales, les expositions patrimoniales et les centres de création.

Dans le budget de 2017, on prévoyait d'investir 300 millions de dollars en 10 ans dans le FCEC afin de soutenir le perfectionnement des talents canadiens ainsi que l'entrepreneuriat dans les milieux artistiques et culturels. Ces investissements effectués à l'échelle du Canada contribuent à créer des emplois, à stimuler l'activité économique, à renforcer les collectivités et à célébrer la richesse de la scène culturelle du Canada.

Le Fonds du Canada pour l'investissement en culture encourage les investissements du secteur privé, les partenariats et l'adoption de pratiques d'affaires saines pour aider les organismes voués aux arts et au patrimoine à être mieux reconnus et enracinés dans leurs collectivités. Depuis 2001, le volet Incitatifs aux fonds de dotation a permis de verser 269 millions de dollars aux fonds de dotation de 247 organismes artistiques professionnels au Canada, tandis que le secteur privé a versé 358 millions de dollars, soit un total de 627 millions de dollars.



