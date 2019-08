Stelmine fait une mise à jour sur ses travaux d'exploration





QUÉBEC, 20 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada. (« Stelmine ») (STH-TSXV) Stelmine annonce une mise à jour sur ses travaux d'exploration. Les travaux d'exploration menés sur la propriété Courcy se concentrent sur le flanc nord-ouest de la structure anticlinale associée à la faille de Couteau porteuse de minéralisation aurifère.



Notre équipe de géologues a découvert plusieurs nouvelles structures riches en sulfures associées à des amphibolites, roches métasédimentaires et des formations de fer. De plus, des veines et stockworks de quartz riches en sulfures et d'épaisseur métrique ont été excavées. Le décapage de mort-terrain a permis de dégager 9 tranchées qui ont procuré 80 échantillons en rainurage de roche minéralisés. Enfin, 42 échantillons choisis de roches riches en sulfures ont été récoltés. Au total, 122 échantillons ont été expédiés au laboratoire Actlabs pour analyse en or.

Notre équipe d'exploration entreprendra un levé de till dans la portion est de la propriété afin de découvrir de nouvelles zones aurifères qui pourront être potentiellement décapées et rainurées.

La propriété Joubert sera également investiguée au cours du prochain mois par un levé de till régional accompagné de travaux d'exploration détaillés dans trois régions à haut potentiel aurifère sur lesquelles du décapage de mort-terrain et du rainurage sont envisagés.

Stelmine désire informer ses investisseurs d'une correction concernant le nombre d'actions émises lors de la clôture du son placement du 1 août 2019. La valeur du placement total demeure de 203 500 $, pour une émission totale de 1 142 499 actions. La Société doit procéder à l'émission de 333 nouvelles unités d'actions ordinaires aux mêmes conditions préalables du placement complété le 1 août 2019 soit : à 0,15$ par unité, chaque unité est composée d'une (1) action et d'un demi (½) bon de souscription, chaque bon de souscription permettant à son détenteur de souscrire à une (1) action à un prix de 0,20 $ l'action durant une période de 18 mois.

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par Michel Boily, PhD, géo; une personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101.

