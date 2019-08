Robotisation du secteur de la transformation alimentaire - Le ministre Lamontagne annonce l'attribution d'une aide financière de 225?000 $ à l'embouteilleur d'eau Eska





QUÉBEC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, est heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 225?000 $ à l'entreprise d'embouteillage d'eau Eska dans le cadre du programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité. Ce programme vise à aider les entreprises à mieux s'adapter à l'intensification de la concurrence et à la rareté de la main-d'oeuvre. L'aide financière est destinée à la réalisation de deux projets :

75?000 $ pour l'établissement d'un diagnostic relatif au remplacement du système de contrôle de l'entrepôt et des véhicules guides automatisés utilisés pour déplacer les palettes;

150?000 $ pour la mise en oeuvre du projet de remplacement de ce système de contrôle et de ces véhicules automatisés.

Ces changements permettront à l'entreprise d'augmenter sa productivité et sa compétitivité sur les marchés tant québécois et canadiens qu'internationaux.

Cet appui financier s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde, qui vise, entre autres choses, à encourager le développement d'entreprises bioalimentaires prospères, durables et innovantes ainsi qu'à appuyer l'investissement dans les entreprises.

Citations

«?L'eau est une ressource québécoise qui gagne à être mise en valeur et constitue la boisson de base pour une saine alimentation. Eska fournit des emplois à des gens d'ici et fait rouler l'économie de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. En appuyant la modernisation de ses équipements, le gouvernement du Québec soutient l'essor et la compétitivité d'Eska, tout en investissant dans l'économie régionale.?»

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

«?Je suis heureux que votre gouvernement investisse dans des entreprises comme Eska qui se distinguent par leur créativité et leur persévérance. C'est avec fierté que je constate que, jour après jour, cette entreprise fait rayonner l'Abitibi-Témiscamingue partout sur la planète.?»

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

«?La transformation alimentaire est un pilier de l'économie québécoise. Je suis fière que votre gouvernement soutienne des entreprises du secteur bioalimentaire de notre région qui sont prospères, durables et innovantes.?»

Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants

Le programme Transformation alimentaire : Robotisation et systèmes de qualité est une action concrète qui s'inscrit au coeur de la Politique bioalimentaire. Il permettra de contribuer notamment à l'atteinte des objectifs suivants :

un investissement de 15 milliards de dollars par les entreprises dans les domaines de la production agricole, de la production aquacole, des pêches et de la transformation alimentaire;



une augmentation des exportations bioalimentaires internationales du Québec d'une valeur de 6 milliards de dollars;



un ajout de 10 milliards de dollars de contenu québécois dans les produits bioalimentaires achetés au Québec.

L'industrie de la transformation des aliments et des boissons est un pilier de l'économie québécoise. Elle compte plus de 2?400 établissements répartis dans toutes les régions du Québec et génère quelque 71?000 emplois.

Avec des livraisons annuelles de plus de 30 milliards de dollars, l'industrie de la transformation est la plus importante activité manufacturière au Québec.

Environ 70 % des produits issus des activités de l'agriculture et de la pêche au Québec sont achetés par les transformateurs alimentaires québécois.

La Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde repose sur plusieurs grandes orientations qui ont notamment trait à l'offre de produits bioalimentaires, à la prospérité des entreprises et au dynamisme des territoires.

Lien connexe

Pour plus d'information : www.mapaq.gouv.qc.ca/robotisation

https://www.facebook.com/mapaquebec/

https://twitter.com/mapaquebec

https://www.instagram.com/mapaquebec/

https://www.linkedin.com/company/ministere-d-a-d-p-e-d-l

https://www.youtube.com/user/mapaquebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 20 août 2019 à 10:30 et diffusé par :