PRA Health Sciences annonce une alliance stratégique entre Symphony Health et Close-Up International





RALEIGH, Caroline du Nord, 20 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences (NASDAQ : PRAH) a annoncé aujourd'hui que Symphony Health, sa division spécialisée dans les solutions de données, vient d'étendre ses services de données globaux en concluant un partenariat stratégique avec Close-Up International , un important fournisseur de services d'audit des ventes et des prescriptions médicales en Amérique latine.



« L'accord avec Close-Up représente une étape importante dans l'engagement de Symphony Health qui consiste à étendre ses services à l'international », a déclaré Doug Fulling, président de Symphony Health. « La présence de la société dans une dizaine de régions géographiques ajoute une composante essentielle aux offres de Symphony, ce qui permettra de créer et de renforcer les relations pour les deux entreprises aux États-Unis et en Amérique latine. Les solutions de données et informations disponibles via Symphony et Close-Up International orienteront les futures stratégies de développement et de commercialisation de médicaments. »

« Cette alliance réunit officiellement deux leaders mondiaux dotés de l'expérience, des connaissances et des informations uniques pour collaborer et proposer des produits, services et solutions innovants sur le marché des produits pharmaceutiques et des sciences de la vie. Les deux entreprises distribueront exclusivement leurs données relatives à la vente au détail et à la vente hors détail dans leurs régions respectives.

« Au fur et à mesure que nous développons cette alliance, nous nous attachons à offrir une valeur ajoutée à nos clients qui opèrent dans nos deux régions géographiques, en les aidant à atteindre leurs objectifs commerciaux tout en travaillant avec les principaux fournisseurs de solutions de données et d'informations », a déclaré Norberto Bonaparte, PDG et fondateur de Close-Up International. « Nous nous engageons à apporter des solutions innovantes au marché dans le cadre de cette alliance qui bénéficiera aux stratégies de croissance de nos clients. »

À PROPOS DE PRA HEALTH SCIENCES

PRA (NASDAQ : PRAH) est une société mondiale de recherche sous contrat à service complet qui offre une large gamme de services de développement de produits et de solutions de données aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier. Les services intégrés de PRA comprennent la gestion de données, l'analyse statistique, la gestion des essais cliniques et la consultation en matière de réglementation et de développement de médicaments. Les activités mondiales de PRA couvrent 90 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Australie et au Moyen-Orient, et emploient plus de 16 000 personnes. Depuis 2000, PRA a participé à plus de 3 800 essais cliniques. En outre, PRA a participé à des études clés ou de soutien qui ont abouti à l'approbation réglementaire de plus de 85 produits à l'international ou de la part de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Pour en savoir plus sur PRA, visitez le site www.prahs.com .

À PROPOS DE SYMPHONY HEALTH

Filiale à part entière de PRA Health Sciences, Symphony Health est l'un des principaux fournisseurs de solutions de données, d'analyse et de technologies haut de gamme pour les fabricants de produits biopharmaceutiques, les prestataires de soins de santé et les payeurs. La société aide ses clients à comprendre l'incidence, la prévalence, la progression, le traitement et les influences de la maladie tout au long du parcours du patient et du prescripteur en connectant et en intégrant un large éventail de données primaires et secondaires, et en fournissant son expertise en matière de recherche, d'analyse et de conseil dans le domaine de la santé. Les données dérivées produites par Symphony Health améliorent les décisions de gestion de la santé et aident ses clients à générer une croissance de leurs revenus tout en fournissant des informations essentielles sur la manière de s'adapter efficacement à un écosystème de soins de santé en évolution permanente. Pour plus d'informations sur Symphony Health, visitez le site www.symphonyhealth.prahs.com.

À PROPOS DE CLOSE-UP INTERNATIONAL

Close-Up International est le créateur des premiers audits d'ordonnances médicales du marché pharmaceutique au monde, ayant débuté en 1968 son expansion à travers tous les pays d'Amérique latine. La société a également été la première à lancer dans la région une solution de CRM automatisée pour la promotion médicale. Close-Up est actuellement un fournisseur de premier plan de données de prescription et de vente, d'analyse avancée et de solutions technologiques intégrées destinées aux sociétés pharmaceutiques et de santé grand public en Amérique latine. Close-Up International est le seul fournisseur de services en Amérique latine capable d'intégrer une solution de bout en bout en constante évolution pour la promotion, la distribution et la vente sur les marchés de vente au détail et hors détail, fournissant des informations relatives à la dynamique du marché, aux payeurs, aux thérapies et consolidant et intégrant toutes les informations relatives aux ventes et aux prescriptions de tous les pays de la région grâce à une application technologique de pointe (Regional Analyzer). La société compte une équipe de professionnels hautement qualifiés, offre des solutions technologiques de pointe et possède plus de 950 clients actifs. Les services de Close-Up aident ses clients à évaluer les opportunités commerciales grâce à des solutions de données et technologiques pour chaque phase du cycle de vie d'un produit : planification du lancement, sélection de la cible médicale, mesure de l'efficacité promotionnelle et commerciale, stratégie et gestion des canaux de distribution, pour les marchés pharmaceutiques de vente au détail et hors détail. Pour plus d'informations sur Close-Up International, visitez le site www.close-upinternational.com

