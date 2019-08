Rentrée scolaire 2019 : le personnel du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à l'honneur lors d'une fête spéciale!





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Le vendredi 16 août au Théâtre des Deux Rives s'est tenue la traditionnelle Fête d'accueil des membres du personnel du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Cet événement est d'abord organisé pour rendre un hommage particulier au personnel ayant cumulé 20, 25 et 30 années de service au Cégep ainsi qu'à celles et ceux qui ont pris leur retraite au cours de l'année. En plus de permettre au personnel de se retrouver après les vacances, il s'agit d'une belle occasion d'applaudir les gens à l'honneur et de bien entamer la session d'automne.

L'animation de la fête a été confiée à mesdames Junie Delainey, directrice des ressources humaines et des affaires corporatives, et Nadine Sabongui, directrice des communications par intérim. Madame Nathalie Beaudoin, nouvellement en poste comme directrice générale du Cégep, s'est quant à elle adressée aux gens présents dans la salle pour leur dévoiler les grands dossiers qui animeront le Cégep au cours de l'année 2019-2020, dont la mise en oeuvre du nouveau plan stratégique 2019-2024.

« Le Cégep est à un tournant. Nous entamons une nouvelle ère, tout en nous appuyant sur des assises solides, construites au fil des années par une communauté en cohérence avec la mission première du Cégep; celle de la réussite éducative de nos étudiantes et étudiants! » a mentionné madame Beaudoin.

Des surprises attendaient aussi le personnel, notamment des hommages sur scène, une vidéo souvenir filmée lors de la dernière Cérémonie de fin d'études tenue en juin et un récit en photos des vacances de plusieurs employés. Une entraîneuse de Pound fitness, un mélange de percussions, de danse et de cardio, madame Lisianne Goosens, s'est jointe à la fête pour y faire bouger les invités, le temps de trois chansons. D'autres activités sportives ont également été organisées par le Département d'éducation physique. L'événement s'est terminé par un dîner.

Le personnel est fin prêt à entamer la session qui a débuté hier, le 19 août, où plus de 3 300 étudiantes et étudiants étaient attendus. La direction du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite une bonne rentrée à tous les étudiants et étudiantes ainsi qu'à son personnel!

20 ans de service

1. Louis Denicourt, manoeuvre au Service des ressources matérielles 2. Sherry Ann Kent, enseignante en anglais 3. Cynthia Jacob, technicienne en travaux pratiques en chimie

25 ans de service

1. Dany Boutin, technicien en informatique 2. Rosa Contreras, enseignante en langues modernes 3. Daniel Després, enseignant en chimie 4. Sophia Kantas, enseignante en design d'intérieur 5. Jean-Benoit Parr, enseignant en gestion et technologies d'entreprise agricole

30 ans de service

1- Chantal Beauchemin, technicienne en administration aux Services à la vie étudiante et à la communauté 2- Linda Kruse, agente de soutien administratif à la Direction des communications 3- Sylvain Tougas, gestionnaire administratif au Service de l'informatique et du multimédia

Personnel retraité

1. Jeanne Boulais, agente de soutien administratif au Service des ressources matérielles 2. Michèle Comtois, directrice générale 3. Laure Desrochers, coordonnatrice aux Services à la vie étudiante et à la communauté 4. Danielle Gauthier, agente de soutien administratif à la bibliothèque 5. Julie Lasnier, analyste au Service de l'organisation scolaire et moyens d'enseignement 6. Carole Leblanc, agente de soutien administratif à la bibliothèque 7. Claudio Longato, enseignant en architecture 8. Robert Lupien, enseignant en informatique 9. Carole Mercier, gestionnaire administrative au Service des relations internationales 10. Réjean Montpetit, conseiller pédagogique au Service des programmes, de la réussite éducative et de la recherche 11. Sylvie Nault, enseignante en travail social 12. Robert Nicol, conseiller pédagogique au Service des programmes, de la réussite éducative et de la recherche 13. Jean Poirier, technicien en travaux pratiques au Département de génie mécanique 14. Sylvie Saucier, agente de soutien administratif au Service des programmes, de la réussite éducative et de la recherche 15. Hélène Trudeau, conseillère d'orientation au Service de consultation et du cheminement scolaire

SOURCE Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (Bibliothèque)

Communiqué envoyé le 20 août 2019 à 10:03 et diffusé par :