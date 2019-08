Les célébrations des 100 ans du CN arrivent à Vancouver dans le cadre du Pacific National Exhibition





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'occasion de son 100e anniversaire, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a le plaisir d'annoncer que CN 100 : Célébration en mouvement, le village de conteneurs itinérant célébrant les gens, l'histoire et l'avenir du CN, se trouve à Vancouver jusqu'au dimanche 25 août, dans le cadre de l'exposition Pacific National Exhibition.



C'est le 6 juin 1919 que le CN a été créé en vertu d'une loi du Parlement canadien. Depuis, il joue un rôle indéfectible dans l'économie et la prospérité du Canada. De société d'État pendant les 75 premières années de son existence jusqu'à sa privatisation en 1995, le CN est devenu le seul réseau ferroviaire couvrant toute l'Amérique du Nord, de l'est à l'ouest du Canada et jusqu'au golfe du Mexique. Tout au long de ces 100 ans, le CN s'est mis au service de l'économie canadienne : d'abord, en contribuant à bâtir le pays et ensuite, en transportant des marchandises dont la valeur s'établit maintenant à plus de 250 G$ annuellement.

CN 100 : CN100 ? Célébration en mouvement est une exposition immersive qui permet de découvrir l'histoire du CN ainsi que les gens et les innovations qui ont bâti l'Amérique du Nord. Les familles peuvent participer aux expériences interactives, assister aux spectacles et profiter des activités offertes aux enfants. Pour en apprendre davantage au sujet de l'horaire et des festivités soulignant les 100 ans du CN, visitez le site http://www.cn100.ca/fr/ .

Le CN est fier d'annoncer que les arbres qui décorent l'exposition Célébration en mouvement seront plantés à Moodyville Park, dans la ville de North Vancouver, pour créer une forêt patrimoniale CN 100 d'arbres matures. Moodyville Park, qui est situé à proximité du port de Vancouver, est un parc communautaire important de la région.

À l'occasion des célébration entourant son 100e anniversaire, le CN annonce également la création d'un conseil communautaire du CN à Vancouver réunissant des leaders communautaires qui donneront leur avis sur les investissements communautaires du CN dans la région. L'une des grandes priorités de ce conseil communautaire sera d'appuyer les organismes communautaires locaux qui présentent des demandes de financement. Le CN est fier d'avoir consacré, au fil des ans, des millions de dollars à des organismes sans but lucratif ainsi qu'à des causes et à des initiatives dans les collectivités situées le long de son réseau.

Le conseil communautaire sera présidé par Christy Clark, ancienne première ministre de la Colombie-Britannique et conseillère principale au cabinet d'avocats Bennett Jones. Les autres membres du conseil communautaire du CN à Vancouver inclus: Mike McDonald, directeur de la stratégie et associée, Kirk & CO; Jason McLean, président et directeur-général, the McLean Group; Celso Boscariol, c.r., associé, Watson Goepel LLP; et Blake Olson, retraité du CN. Warren Lee, premier directeur, Ventes et David Radford, directeur général se joindront au conseil communautaire en tant que représentants du CN, tandis que Joslyn Young, directeur, Affaires publiques, Colombie-Britannique au CN est désignée secrétaire du conseil.

Le CN est fier du soutien qu'il a apporté, au fil des ans, à des organismes ainsi qu'à des causes et à des initiatives dans les collectivités situées le long de son réseau. En 2018, le CN a donné près de 900 000 $ à des organismes de la Colombie-Britannique.

« Le CN veut améliorer la qualité de vie des collectivités dans lesquelles il exerce ses activités, et nous croyons que nous atteindrons plus efficacement ce but en étant en phase avec les décisions communautaires », a affirmé Sean Finn, vice-président exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques au CN. «?Nous sommes fiers de notre partenariat avec des organismes locaux partout dans notre réseau. Grâce à ce conseil communautaire, les décisions de financement seront confiées aux personnes qui oeuvrent quotidiennement au sein de leur collectivité. »

Le CN a également annoncé qu'il ferait un don de 100 000 $ au North Vancouver Museum and Archives.

« Nous sommes ravis que le CN ait reconnu l'importance du North Vancouver Museum and Archives (NVMA) par son don de 100 000 $, qui permettra l'installation d'une exposition permanente au nouveau musée de North Vancouver dont l'ouverture est prévue à l'automne prochain », a déclaré Nancy Kirkpatrick, directrice du NVMA. « L'exposition Connections comporte de nombreuses facettes. Elle raconte, au moyen d'une combinaison unique d'objets historiques et de contenus interactifs, l'histoire des rapprochements qu'ont rendus possibles les réseaux de transport ferroviaires, routiers et maritimes. À l'aide de témoignages personnels et d'anecdotes transmises de bouche à oreille, l'exposition explore les liens sociaux qui unissent divers membres de la collectivité et elle cherche à encourager une compréhension mutuelle entre les gens issus de différents milieux. »

