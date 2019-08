Le gouvernement du Canada lance un appel public à candidatures pour siéger au Conseil national du logement





OTTAWA, le 20 août 2019 /CNW/ - Notre gouvernement croit fermement que tous les Canadiens devraient avoir accès à un logement sûr et abordable. Dans le cadre de la toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada (SNL), l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), lance aujourd'hui un appel public à candidatures pour siéger au Conseil national du logement.

Le Conseil national du logement est un élément clé de la Loi sur la Stratégie nationale sur le logement (SNL) récemment adoptée. Le Conseil national du logement comptera jusqu'à 15 membres, qui conseilleront le ministre, notamment sur des questions touchant l'efficacité de la Stratégie nationale sur le logement, en vue d'améliorer les conditions de logement pour tous les Canadiens. Le Conseil contribuera à promouvoir la participation et l'inclusion dans l'élaboration de la politique sur le logement au Canada et favorisera la réalisation progressive du droit à un logement convenable, tel que reconnu dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Les membres du Conseil représenteront la diversité canadienne et seront sélectionnés pour leur expertise et leur leadership dans leur domaine respectif. Le ministre est à la recherche de candidatures issues d'un large éventail d'experts en habitation et en droits de la personne, de praticiens, de dirigeants du secteur à but non lucratif, du secteur privé et du milieu universitaire, ainsi que de personnes représentant différents groupes, comme les femmes, les membres des communautés LGBTQ2, les Autochtones, les personnes handicapées, les membres de groupes vulnérables ou racialisés et des personnes ayant une expérience vécue des besoins en matière de logement ou de l'itinérance.

Les personnes intéressées doivent poser leur candidature au plus tard le 14 octobre 2019.

« Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, un plus grand nombre de Canadiens et leur famille auront des logements sûrs, accessibles et abordables. Notre gouvernement se réjouit de la création du Conseil national du logement, qui contribuera au succès de la Stratégie nationale sur le logement. Le Conseil aidera à faire reconnaître et avancer le droit à un logement convenable et favorisera la responsabilisation, la participation et l'inclusion conformément à une approche du logement axée sur les droits de la personne. » -- Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Dans le cadre de cet appel public à candidature, les demandes seront acceptées du 20 août au 14 octobre 2019.

Introduite à la faveur de la Loi d'exécution du budget de 2019 , la Loi sur la SNL, qui a été adoptée, est une étape historique pour le logement au Canada . Selon cette loi, le droit à un logement convenable?est?un droit humain fondamental consacré et reconnu dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

La Loi sur la SNL prévoit l'établissement du Conseil national du logement et la nomination du défenseur fédéral du logement.

Le Conseil national du logement a pour mandat de faire avancer la politique sur le logement et la Stratégie nationale sur le logement en conseillant le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, notamment en ce qui a trait à l'efficacité de la SNL, dans le but d'améliorer les conditions de logement. Le Conseil pourrait aussi, à la demande du défenseur fédéral du logement, tenir des audiences publiques sur des problèmes systémiques de logement sous responsabilité fédérale.

Le Conseil national du logement sera composé de 15 personnes au plus (y compris quatre membres d'office). Le ministre nommera les membres du Conseil.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement fournira au Conseil national du logement les services administratifs et les installations dont il a besoin pour s'acquitter de sa mission. Le défenseur sera appuyé dans son travail par la Commission canadienne des droits de la personne et sera nommé par décret en Conseil.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements communautaires ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que d'ici 2030 tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir davantage et poser sa candidature au Conseil national du logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca/.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

