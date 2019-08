Le projet Nelligan parmi les finalistes pour le prix Découverte de l'année de l'AEMQ





CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS AUX FINS DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS.

LA PRAIRIE, Québec, 20 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est avec grand plaisir que la direction de Ressources Minières Vanstar Inc. («Vanstar») annonce que le projet Nelligan, une coentreprise IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») : 51%, et Vanstar : 49%, est parmi les trois finalistes pour le prix Découverte de l'année de l'AEMQ. Le nom du gagnant sera dévoilé, le mercredi 23 octobre, lors du Gala Reconnaissance qui se tiendra à l'hôtel Reine Élizabeth de Montréal, Québec.

Également, lors du congrès minier XPLOR 2019, qui se déroulera du 21 au 24 octobre 2019, IAMGOLD fera une présentation géologique et technique du projet Nelligan intitulée « Le projet Nelligan : un large système aurifère encaissé dans une séquence de sédiments détritiques - Une découverte importante pour le district minier de Chapais-Chibougamau. IAMGOLD tiendra également un kiosque présentant ce même projet ainsi que quelques spécimens de roches représentant différentes zones aurifères identifiées lors des travaux d'exploration.

Notre partenaire aura aussi un espace prévu dans la section carothèque du Congrès afin d'exposer différentes sections de sondage pour montrer l'ensemble de la stratigraphie et des altérations typiques de la zone Renard.

« Nous sommes très honorés que le projet Nelligan soit parmi les finalistes pour le prix Découverte de l'Année. C'est un projet qui, à notre avis, mérite d'être reconnu comme un important projet aurifère canadien » de souligner le CEO de la société, Mr. Guy Morissette.

Le projet Nelligan, situé dans la région de Chapais-Chibougameau, comprend 158 cellules d'une superficie de 8,216 hectares. Les principaux indices connus sur ce projet soient Renard, Liam, Dan et 36 occupent une superficie d'à peine 4% (6 cellules minières) de l'ensemble de la propriété. Les indices Liam et Dan, découverts par Vanstar au cours des campagnes de forages 2013 et 2014, ont été suivis par la découverte de la zone Renard réalisée par notre partenaire IAMGOLD en 2016.

IAMGOLD devrait fournir une première estimation de ressources de la zone Renard conforme au Règlement 43-101 au cours du second semestre de 2019.

MODIFICATION DU PLAN D'OPTIONS

La direction de Vanstar Mining Resources Inc. tient également à signaler que, conformément à l'approbation des actionnaires désintéressés par l'assemblée générale annuelle, la Bourse de croissance TSX a approuvé le régime d'options d'achat d'actions modifié, ce qui a entraîné une augmentation du nombre maximal d'options pouvant être émises de 7 600 000 à 9 552 665.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Source :

Guy Morissette, CEO

819-763-5096

gmvanstar@gmail.com

Communiqué envoyé le 20 août 2019 à 09:05 et diffusé par :