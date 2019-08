Déclaration d'Alpha Blue Ocean concernant l'AGE d'Element





Alpha Blue Ocean Advisors Inc. (« Alpha Blue Ocean »), société d'investissement alternatif spécialisée dans la fourniture de solutions financières innovantes destinées à des entités cotées en bourse, a publié une déclaration concernant l'Assemblée générale extraordinaire (« AGE ») d'aujourd'hui, organisée par Element ASA (« Element ») à Oslo.

Pierre Vannineuse, fondateur d'Alpha Blue Ocean, a déclaré dans un communiqué: « L'AGE d'Element révélait d'importantes défaillances dans la gouvernance de la société. Premièrement, une acquisition (celle de PALCapital) a été exécutée précipitamment la semaine dernière, entraînant ainsi l'émission de nouvelles actions dans l'entreprise avec comme intention évidente la dilution des actionnaires actuels, réduire leurs droits de vote et donner un caractère inamovible à la gestion actuelle. Nous notons que sans la dilution créée par la transaction PALCapital (clôturée deux jours ouvrables avant l'assemblée générale), ABO, en tant que principal actionnaire d'Element, aurait clairement contrôlé le vote lors de l'assemblée générale.

Poursuivant sa déclaration, M. Vannineuse a déclaré : « Nous avons également appris lors de l'assemblée générale d'aujourd'hui que la société détenue et contrôlée majoritairement par le président de ProCorp (le président étant également l'associé directeur), avait versé une taxe de 180 000 couronnes suédoises à Element au titre de la transaction de PALCapital. En conséquence, on pourrait se poser la question de savoir si l'objectif de l'opération était principalement de permettre au président un contrôle du vote lors de l'assemblée générale d'aujourd'hui pour le versement de 180 000 couronnes suédoises à la société détenue et contrôlée par le président de ProCorp.

Poursuivant sa déclaration, M. Vannineuse a déclaré : « La transaction PALCapital et le paiement de frais extraordinaires en liquide à la société du président de ProCorp étaient à tel point inquiétants que nous avons fait une demande en toute urgence d'informations détaillées à ce sujet auprès de la direction d'Element envisageant si nécessaire une enquête sous contrôle judiciaire. En dépit de ces graves circonstances, la direction d'Element a néanmoins utilisé les nouvelles actions émises avant l'AGE pour contrôler les activités de celle-ci.

M. Vannineuse a conclu en déclarant ceci: « Alpha Blue Ocean a finalement fait preuve de beaucoup de transparence sur notre volonté de réformer le conseil d'administration d'Element et nommer David Sefton au poste de président et a effectivement publié des communiqués de presse à ce sujet qui sont du domaine public.

Alpha Blue Ocean a été fondée par Pierre Vannineuse, gestionnaire de portefeuille pour une famille de fonds fonctionnant dans plusieurs juridictions. Alpha Blue Ocean est spécialisée dans le financement par dette et par action, souple, innovant et non invasif, pour des sociétés cotées en bourse partout dans le monde et dans divers secteurs, comme notamment la santé, l'énergie, l'exploitation minière et la technologie. Le bureau principal d'Alpha Blue Ocean est basé à Londres, au Royaume-Uni.

