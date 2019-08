Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer le festival MUTEK





MONTRÉAL, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au festival MUTEK, qui se déroule à Montréal du 20 au 25 août.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 386 600 $ pour soutenir ce rassemblement.

Depuis vingt ans, le festival MUTEK propose aux visiteurs des performances audiovisuelles audacieuses et innovantes. Cette grande manifestation culturelle est l'occasion pour les artistes et les professionnels de l'industrie d'échanger sur les nouvelles pratiques et les avancées du domaine des arts numériques.

Pour la tenue du festival, le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 159 600 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien à la mission, alors que le ministère de la Culture et des Communications accorde une somme de 40 000 $ par l'entremise du programme Aide aux projets. Pour sa part, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation verse une aide financière de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Le ministère du Tourisme, quant à lui, octroie un montant de 87 000 $ grâce au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« MUTEK, c'est 20 ans d'expérimentation, d'innovation et d'audace en arts numériques et en musique électronique. Pour les créateurs, ce rendez-vous est un tremplin vers les marchés locaux, nationaux et internationaux, et pour les invités étrangers, c'est une vitrine du talent québécois qui nous rend fiers! Au fil des ans, le festival a acquis une renommée internationale attirant un public large et varié constitué de néophytes, d'amateurs éclairés et d'initiés. Il a contribué à faire du Québec une plaque tournante de la création numérique. Votre gouvernement est heureux de soutenir des manifestations culturelles comme MUTEK, qui font briller le savoir-faire de nos artistes québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Alliant art, musique et technologie, le festival MUTEK propulse la scène numérique de notre métropole tout en contribuant à sa reconnaissance à l'international. Le gouvernement du Québec est heureux de s'associer à cet événement d'envergure qui renforce l'image de Montréal comme ville d'avant-garde et d'innovation. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est avec fierté que votre gouvernement s'associe au festival MUTEK, un rendez-vous festif pour les amateurs d'arts numériques. Depuis vingt ans, le festival accueille les Montréalais et les visiteurs pour une expérience originale, tout en étant une vitrine exceptionnelle pour les artistes qui s'y produisent. Le tourisme est un moteur puissant de l'économie québécoise, et ce rassemblement dynamique génère des retombées touristiques importantes pour la métropole et la région montréalaise. J'invite d'ailleurs les festivaliers à poursuivre leur périple dans les environs pour profiter au maximum des nombreux attraits proposés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

