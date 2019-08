La Société de recherche sur le cancer annonce la nomination de Manon Pepin à titre de présidente et chef de la direction





MONTRÉAL, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Martin Thibodeau, président du conseil d'administration de la Société de recherche sur le cancer, est fier d'annoncer la nomination de Manon Pepin au poste de présidente et chef de la direction à compter du 26 août 2019. Manon Pepin est une cadre supérieure possédant plus de 35 ans d'expérience en communication stratégique, en philanthropie et en gestion.

« Manon se joint à la Société avec une expertise importante du secteur de la recherche scientifique et universitaire, ainsi qu'une vaste expérience en gestion », a commenté Martin Thibodeau, président du conseil d'administration de la Société de recherche sur le cancer et président, direction de la Colombie-Britannique, RBC Banque Royale. « Je suis persuadé qu'avec sa connaissance approfondie des enjeux de notre milieu, elle saura mener à bien le plan stratégique ambitieux que s'est fixé la Société, qui est de doubler ses investissements en recherche d'ici 2022. Je tiens également à remercier très sincèrement Paul Gauthier, directeur finances et administration de la Société, qui a agi à titre de président par intérim depuis mars dernier, ainsi que toute l'équipe qui a continué à se surpasser durant cette période de transition. »

Manon Pepin a occupé divers postes de direction au sein de différentes instances gouvernementales, privées et universitaires gravitant autour des secteurs de la politique, de l'environnement, de la santé, de la philanthropie et de la recherche médicale. Parmi elles, soulignons la Chambre des communes du Canada, la Commission de coopération environnementale de l'Amérique du Nord, la Fondation Lucie et André Chagnon, Héma-Québec, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal et jusqu'à tout récemment, l'Institut de recherches cliniques de Montréal où elle a occupé la fonction de vice-présidente des communications et des relations publiques.

« C'est un grand honneur pour moi de me joindre à la Société de recherche sur le cancer, un organisme hautement respecté dans la sphère scientifique canadienne, qui depuis près de 75 ans, n'a pas dérogé à sa mission de déjouer le cancer en finançant des projets de recherche novateurs. Avec les membres de l'équipe, je tâcherai de poursuivre les multiples initiatives de mobilisation de la population canadienne autour de cette cause qui touche tant de personnes », conclut Manon Pepin.

À propos de la Société de recherche sur le cancer

Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer est le seul organisme canadien consacré entièrement au financement de la recherche sur tous les types de cancer. Depuis sa création, la Société a soutenu des milliers de chercheurs qui ont effectué des avancées importantes dans la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. Grâce à la générosité de partenaires et donateurs à travers le Canada, la Société a distribué plus de 155 millions $ en subventions de recherche depuis l'an 2000.

