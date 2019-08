Franc succès pour le 29e Festival international de la bière de Qingdao organisé à Golden Beach Beer City dans la Qingdao West Coast New Area





Cet événement international vise à mettre la bière à l'honneur

QINGDAO, Chine, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- Le 29e Festival international de la bière de Qingdao, qui s'est tenu du 26 juillet au 18 août à Golden Beach Beer City, dans la Qingdao West Coast New Area, a de nouveau envoyé au monde un message de sincérité en mettant à l'honneur l'un des passe-temps les plus populaires de la planète : se faire plaisir en savourant une bière bien fraîche.

Lors du festival, l'Alliance internationale des festivals de bière (International Beer Festivals Alliance), une initiative lancée par des représentants du Festival international de la bière de Qingdao auxquels sont venus s'ajouter des représentants de l'Oktoberfest de Munich, du Great American Beer Festival de Denver et du Festival of Beer de Toronto, a été officiellement créée. Le Consensus de Qingdao 2019 de l'Alliance internationale des festivals de bière a été officiellement adopté, créant ainsi un mécanisme ouvert et inclusif favorisant le partage d'idées selon un principe de coopération gagnant-gagnant dans laquelle tous les participants jouissent des mêmes droits.

Organisé sous le thème « Vibrant Beer Festival » (un festival de la bière haut en couleur) et axé sur la mondialisation, la diffusion et l'application de solutions intelligentes, le festival de cette année comportait des améliorations et des nouveautés par rapport aux éditions précédentes sur le plan de la stratégie de marque, du nombre de catégories de bières présentées et disponibles à la dégustation, de la qualité et de l'étendue des expositions et de l'adoption de la culture de la bière. Le festival a rassemblé plus de 1400 marques de bière du monde entier, offrant aux visiteurs l'occasion de goûter à des bières produites aux quatre coins du monde.

L'édition de cette année avait pour principal objectif de contribuer au développement d'une culture de la bière. Pour une expérience riche en émotions chaque jour, plus de 400 événements répartis dans douze catégories ont été organisés au cours de ce festival de 24 jours.

Le Festival international de la bière de Qingdao n'est pas seulement un rassemblement international destiné à présenter l'attrait de la Nouvelle zone de la côte ouest, c'est également un événement qui s'adresse à la population de Qingdao. Pour s'assurer que les habitants de Qingdao puissent profiter de l'événement, les visiteurs locaux ont bénéficié d'un accès préférentiel.

Le Festival de la bière de cette année est l'un des principaux événements organisés à Qingdao afin d'en faire une ville internationale à la mode. L'événement renforcera l'image de la Qingdao West Coast New Area comme la toute dernière « ville de la bière » créée dans le monde, tout en insufflant un nouvel élan à la ville dans sa transformation en une métropole internationale ouverte, moderne, dynamique et à la mode.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/961670/Qingdao_beer_festival.jpg

