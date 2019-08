IPC et Custodia annoncent une intégration sur la plateforme BlueWave





IPC, un chef de file mondial des solutions de sécurité, de conformité communicationnelle et de réseau destinées à la communauté des marchés financiers, et Custodia Technology, un spécialiste des solutions de conformité communicationnelle, annoncent ce jour l'intégration de Custodia à la plateforme de développement d'applications BlueWave d'IPC. La nouvelle interopérabilité Custodia-BlueWave permettra aux organisations financières d'harmoniser la gestion vocale et des données, mais aussi d'accroître considérablement les efficiences, pour l'ensemble de leurs statuts de conformité.

"Un changement considérable s'est opéré au niveau des normes réglementaires, au même moment où les fournisseurs sont devenus plus fragmentés dans leurs gammes de produits et la fourniture de leurs services", déclare Chris Hartley, PDG de Custodia. "Nous avons été à l'écoute des attentes de nos clients et continué de mettre sur pied un modèle de fourniture solide, indépendant et complet, basé sur la centralisation de la gestion des systèmes d'enregistrement vocal, avec une attention particulière portée à l'automatisation."

Cette collaboration permettra à Custodia d'ajouter des solutions logicielles sur mesure, intégrées à BlueWave, afin d'améliorer la saisie vocale et des données, ainsi que les stratégies de rétention, pour permettre aux clients de mieux se préparer aux dernières exigences réglementaires du secteur financier. BlueWave est conçue pour s'intégrer à la plateforme Unigy d'IPC, qui se trouve au coeur de l'écosystème de courtage d'IPC, avec plus de 6 400 institutions financières. BlueWave permet le développement rapide d'applications en vue d'une meilleure compréhension des flux de courtage.

"Les marchés financiers mondiaux se dirigent vers un modèle favorisant des systèmes plus ouverts et intégrés", ajoute Joseph Pickel, vice-président en charge de la stratégie des produits chez IPC. "La collaboration avec d'autres pionniers de la conformité réglementaire renforce l'écosystème IPC. Nous sommes donc ravis de lancer aujourd'hui cette nouvelle relation de travail."

À propos de Custodia Technology

Custodia Technology est une société internationale basée aux Amériques, avec des bureaux régionaux au Royaume-Uni et à Hong Kong. En tant que spécialiste international de la conformité financière, Custodia évolue exclusivement au sein des marchés financiers verticaux, et se spécialise dans la conformité réglementaire et les technologies connexes.

Custodia fournit des solutions de bout en bout destinées au statut de conformité et, en plus d'apporter un soutien indépendant aux meilleures technologies existantes, la société fournit, dans plus de 100 pays, ses propres solutions logiciels au secteur financier, avec une approche concertée de l'assistance et de la formation.

Pour de plus amples renseignements sur Custodia, veuillez visiter https://custodiatechnology.com

À propos d'IPC

IPC est un chef de file des technologies et services destinés aux marchés financiers internationaux. Nous aidons nos clients à anticiper les changements et à résoudre les problèmes grâce à notre expertise sectorielle, nos services d'exception et nos technologies exhaustives. Avec une approche accordant la priorité au client, IPC regroupe un des écosystèmes financiers les plus vastes et diversifiés, couvrant toutes les catégories d'actifs et les tous les acteurs du marché. En tant que catalyseur de cet écosystème, IPC permet à la communauté d'interagir, d'effectuer des opérations et de réagir aux changements et aux défis. Nous collaborons avec nos clients pour les aider à devenir plus sécurisés, productifs, conformes et connectés. Rendez-vous sur ipc.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter (@IPC_Systems_Inc).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 août 2019 à 08:05 et diffusé par :