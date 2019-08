Foodtastic fait l'acquisition de Chocolato





MONTRÉAL, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Foodtastic Inc. (www.foodtastic.ca) est fière d'annoncer l'acquisition de Chocolato, bar laitier et bar à chocolat au Québec (www.chocolato.ca). Fondé à Québec en 2015, Chocolato offre une expérience hors du commun en vous offrant de la crème glacée avec un choix de 20 trempages de chocolat uniques.

Chocolato est un des concepts le plus en croissance au Québec avec 20 succursales au cours des trois dernières années.

Peter Mammas, président et chef de la direction de Foodtastic, a déclaré : « Chocolato est une marque incroyable et nous sommes ravis d'accueillir Chocolato dans la famille Foodtastic. Nous préserverons la marque forte de Chocolato tout en développant la marque dans la Province du Québec, en Ontario et l'an prochain aux États-Unis. Nous examinons déjà des sites à Toronto, Ottawa et en Floride. Nous sommes également très heureux des opportunités de vente au détail que cette acquisition nous offre. Cette acquisition d'une entreprise québécoise est conforme à notre stratégie d'acquisition des marques de qualité présentant un potentiel de croissance qui viennent compléter notre portefeuille des marques actuel.»

Une partie importante de la transaction a été la rétention de Guyaume Arseneault, le créateur et fondateur de Chocolato, qui augmentera sa participation capitale dans la société. « Foodtastic est un entreprise extraordinaire et je suis ravi de continuer à faire partie de l'avenir de Chocolato! Grace au soutien financier de Foodtastic, nous pouvons maintenant étendre nos opérations au Canada et aux États-Unis,» a déclaré Guyaume Arseneault.

Foodtastic est un franchiseur qui exploite de nombreux concepts de restauration, notamment Au Coq, La Belle et La Boeuf, Monza, Carlos & Pepe's, le Souvlaki Bar, Nickels, Big Rig et Bacaro. Foodtastic est un chef de file en franchise de restaurants avec plus de 55 restaurants et des ventes annuelles de $135 millions de dollars.

