AgraFlora Organics conclut un accord international exclusif visant la distribution de cosmétiques à base de CBD en Asie ce qui lui procure un accès immédiat à la Chine et à son marché du CBD estimé à 15 000 000 000 de dollars américains

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: AGFAF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, est heureuse d'annoncer que la société a conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de 50% des actions émises et en circulation d'Eurasia Infused Cosmetics Inc. (« Eurasia Infused »). AgraFlora et Eurasia vont collaborer pour intégrer son modèle d'intégration verticale de traitement, de fabrication et de distribution de produits de CBD directement de la ferme au visage, dans la région Asie-Pacifique.



Eurasia Infused, par le biais d'une concession commerciale avec CBD Group Asia Limited (« CBD Group Asia »), domiciliée à Hong Kong, contrôle un accord de distribution de CBD et de produits de beauté et de bien-être dérivés du chanvre destinés aux territoires de la République populaire de Chine (« Chine ») et la région administrative de Hong Kong. L'accord de distribution s'étend à toute la gamme de produits diversifiée de soins personnels PGC infusés de CBD et/ou dérivés d'huile de chanvre d'AgraFlora, pour lesquels CBD Group Asia disposera d'une exclusivité pour les ventes en Chine, notamment:

des produits cosmétiques infusés de CBD;

des savons pour le corps au chanvre;

des lotions et sérums pour la peau dérivés du chanvre; et,

de la crème solaire infusée de CBD.

Les directeurs de CBD Group Asia possèdent plus de dix ans d'expérience dans l'importation et la personnalisation de produits de grande consommation canadiens emballés (« PGC ») destinés au marché chinois. L'équipe de direction de CBD Group Asia a précédemment distribué des PGC canadiens de qualités supérieures aux principales chaînes de magasins de détail et épiceries en Chine, notamment à RT-Mart International Ltd et Carrefour SA. RT Mart exploite à lui seul plus de 484 points de vente répartis dans 233 villes et 29 provinces chinoises et a réalisé un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars en 2018.

AgraFlora et CBD Group Asia ont entamé leur collaboration sur diverses initiatives de personnalisation et de distribution de tous les produits de soins de la peau naturels de la gamme Whole Hemp Health, dans le but d'ajuster l'offre de produits de grande consommation de la société en vue d'une adoption rapide sur les marchés asiatiques. La gamme de produits Whole Hemp Health de la société est composée à 100% d'huile de graines de chanvre canadienne biologique et est actuellement commercialisée par l'intermédiaire de points de vente physiques, d'Amazon Prime, ainsi que directement au consommateur, via une plate-forme de commerce électronique intégré Shopify. Les PGC livrables en cours de personnalisation et de distribution par AgraFlora et CBD Group Asia comprennent:

les listes nationales de PGC, tirant ainsi parti des canaux de distribution à fort achalandage de CBD Group Asia;

un certificat autorisant l'analyse de l'huile de chanvre (« COA »);

la personnalisation des produits et des emballages; https://wholehemphealth.ca/pages/preview

la mise au point d'un sérum facial à base de CBD à spectre complet, infusé avec de l'huile de racine de chanvre;

l'architecture d'un réseau de boutiques éphémères de marque chinoise Canutra / Whole Hemp Health, renforçant encore l'empreinte commerciale de la société et la présence de la marque de manière économique et contemporaine;

l'intégration dans la plate-forme WeChat de CBD Group Asia, propriété exclusive de ventes directes avec les clients asiatiques; un accès sans restriction à 1,08 milliard d'utilisateurs quotidiens actuels

le courtage en douane; et,

une optimisation logistique.

Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora, a déclaré: « Les consommateurs chinois sont depuis longtemps séduits par les PGC canadiens de qualité supérieure. L'accord de distribution de CBD entre AgraFlora et CBD Group Asia vient compléter notre volonté de conquérir du territoire sur le marché international pour notre gamme innovante et ultra-premium de produits de soins personnels contenant des cannabinoïdes, dans des juridictions en position de croissance importante.

CBD Group Asia a choisi AgraFlora comme partenaire de choix pour la commercialisation et la distribution de CBD, en raison de la nature de premier ordre de ses actifs, de son capital humain et de ses capacités de fabrication. Selon la société d'investissement Regent Pacific Group, basée à Hong Kong, le marché du CBD en Chine à lui seul devrait atteindre 15 milliards de dollars d'ici 2024, citant la beauté et le bien-être comme principaux catalyseurs. »

Par l'entremise de Canutra, sa filiale de cosmétiques et de produits topiques infusée aux cannabinoïdes, AgraFlora est dotée de capacités de culture, d'extraction, de fabrication et de distribution robustes à partir de l'installation phare de la société située dans le comté de Kent, au Nouveau-Brunswick. Canutra possède et exploite 76 acres de terres agricoles arides et non zonées, y compris 1 000 pieds de front de rivière.

Les installations de la société au Nouveau-Brunswick, autrefois une ferme et des installations de recherche appartenant au gouvernement fédéral, comptent plus de 17 500 pieds carrés d'installations de production de qualité commerciale, ainsi que 12 structures indépendantes. Santé Canada a octroyé à Canutra une licence de production de chanvre industriel pour sa parcelle terrestre du Nouveau-Brunswick et s'attend à l'attribution imminente de sa licence de recherche sur le cannabis de Santé Canada pour 2019.

Canutra fabrique et distribue des gammes de produits de soins personnels haut de gamme et de cosmétiques infusés de cannabinoïdes, y compris une gamme de marques grand public réputées telles que Whole Hemp Health, soit une gamme de soins de la peau entièrement naturelle, fabriquée à la main au Canada, à base d'huile de graines de chanvre biologique canadienne à 100%.

James Foster, PDG de CBD Group Asia, a déclaré: « Les produits cosmétiques à base de CBD, fabriqués au Canada, sont considérés comme les produits les plus recherchés par les consommateurs chinois pour leur grande qualité, les innovations de marque et leur intégrité. Notre partenariat avec AgraFlora nous donne un accès direct à certaines des marques les plus réputées au Canada et nous permet de les vendre à travers nos canaux de distribution en Asie.

Notre plate-forme de vente utilise WeChat, une application mobile chinoise regroupant 1,08 milliard d'utilisateurs quotidiens actuels et proposant la plus grande application autonome dans le monde. Nous sommes impatients de faire de cette entreprise un succès durable alors que les marchés asiatiques continuent de s'ouvrir et de se développer. »

Selon les termes de la convention d'achat de titres (la « convention »), AgraFlora acquerra 50% des actions émises et en circulation du capital d'Eurasia Infused, en échange d'un total de 15 millions d'actions ordinaires du capital de la société, sur la base du prix moyen pondéré selon volume moyen (« VWAP ») des actions ordinaires d'AgraFlora pour les cinq séances de bourse précédant l'annonce de l'accord définitif. La clôture de cette acquisition est soumise aux conditions habituelles.

À Propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Brandon Boddy

PDG & président

T: (604) 682-2928



Pour plus d'informations:



AgraFlora Organics International Inc.

Tim McNulty

E: ir@agraflora.com

T: (800) 783-6056



Pour communication en français d'AgraFlora:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

Le CSE et le fournisseur de services d'information n'ont pas examiné le présent communiqué et n'assument aucune responsabilité quant à son exactitude ou sa pertinence.



Mise en garde concernant les informations prospectives

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots telles que "planifier", "s'attendre", "projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres mots similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions "peut" ou "sera" se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. déclarations incluant, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans commerciaux concernant AgraFlora Organics décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrit dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com .

