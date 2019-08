HEISHA lance son nouvel VTOL à aile fixe sans pilote





Une nouvelle manière d'utiliser les drones

SHENZHEN, Chine, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- HEISHA a récemment lancé son nouveau système sans pilote. D.NEST F300, combiné à la station à autochargement C300 à aile fixe VTOL, est disponible à la vente. Il doit révolutionner la façon dont les drones sont utilisés au quotidien, et il peut être utilisé pour la surveillance de la ferme, des champs et de l'intimité à tout moment, quel que soit l'endroit. Heisha a également lancé D.NEST D300 et D.NEST S300 (1 999 dollars) pour les petites zones, qui est fondé sur d'autres drones « open source ».

D.NEST, vidéo aérienne en direct, en tout lieu et en toute heure

D.NEST est un système complet sans pilote pour la surveillance des biens immobiliers, des solutions d'inspection entièrement automatisée pour la maison, les toits, les bâtiments, les terrains privés, etc.

Lorsque les utilisateurs partent en voyage ou souhaitent surveiller leur propriété, ils peuvent utiliser leur téléphone et lancer le D.NEST F300 ou D.NEST S300, et obtenir une vidéo en direct de leur propriété. Ils peuvent entamer leurs tâches quotidiennes à la ferme en envoyant le drone pour une analyse aérienne afin de vérifier les zones dont il faut s'occuper, ce qui leur permet d'économiser beaucoup de temps.

D.NEST est un drone agnostique, c'est-à-dire qu'il est compatible avec toutes les grandes plateformes matérielles de drone comme DJI, Ardupilot, Yuneec et PX4. Grâce au mécanisme de verrouillage du socle de charge, le UAV est en sécurité et stable pendant qu'il est rechargé. D.NEST offre une API standard qui est également compatible avec tous les matériels, évolutive et transparente lors de son intégration.

Il se compose d'un socle de charge, d'un drone, d'un système de télémétrie, de services cloud et d'un centre de commande, et il peut être déployé en quelques étapes seulement, ce qui permet aux utilisateurs de tout gérer à partir de leur téléphone portable pour une expérience sans heurts.

L'autonomie et l'automatisation de D.NEST F300 sont, selon le concept de HEISHA, au coeur des déploiements de drones afin de saisir véritablement la promesse « plus rapide, plus performant, meilleur marché » de drones pour la surveillance des biens immobiliers.

Mise à niveau intégrale des composants clés

Par rapport à la version précédente, D.NEST F300 a été mis à niveau avec une logique de commande évoluée pour une charge plus sûre et le contrôle de la trajectoire de vol du drone. Il est également doté du nouveau module de télémétrie avec la technologie LTE/5G pour une collecte et une transmission transparente des données.

À propos de HEISHA

HEISHA est une société qui s'appuie sur la technologie, se concentre sur la création de produits qui ont une réelle valeur pour le quotidien en faisant progresser la science et la technologie.

Pour plus d'informations : www.heishatech.com

YouTube : https://youtu.be/I2l25YRTAbY

Contact :

Susan Sun

+86-138-2377-1086

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/954650/D_NEST_S300.jpg

