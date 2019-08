Clotûre de la transaction concernant la participation de 50% dans la propriété Fayolle





LAVAL, Québec, 20 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Typhon Inc. (TSX-V: TYP) (la «Société») annonce la clôture de la transaction avec Corporation Aurifère Monarques («Monarques»), soit la vente de sa participation de 50 % dans la propriété Fayolle. En contrepartie, Monarques émettra 3,4 millions de ses actions ordinaires à la Société, a versé un montant de 500 000 $ et lui versera une somme additionnelle de 500 000 $ dans moins de cinq mois et de 150 000 $ dans douze mois. Les actions émises à Typhon sont assujetties à des restrictions sur leur transfert pour des périodes allant jusqu'à 24 mois.

La Société détient toujours la propriété Monexco qui est située à environ 30 km au nord-ouest de la ville de Chibougamau. Le bloc de 42 claims (2 324,02 hectares) est détenu à 100% par Exploration Typhon Inc. Le camp minier de Chibougamau a produit au cours de son histoire 47,8 millions de tonnes de minerai à une teneur de 1,8 % cuivre et 2 g/t or.

De plus la direction travaille toujours à évaluer de nouveaux dossiers afin de donner le meilleur rendement possible à ses actionnaires.

Les actions ordinaires de Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole «TYP».

POUR PLUS D'INFORMATION

David Mc Donald

Président et Chef de la direction

Tél: 450.622.4066

dmcdonald@explorationtyphon.com

www.explorationtyphon.com

