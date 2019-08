Lancement de la plateforme d'apprentissage personnalisé en mathématiques pour les élèves du secondaire inférieur au Luxembourg





LUXEMBOURG, le 20 août 2019 /CNW/ - Le lancement réussi et la mise en place de MathemaTIC, la plateforme d'apprentissage personnalisé en mathématiques, pour les élèves des écoles primaires au Luxembourg ont mené à l'élaboration au cours des trois dernières années d'environ 300 nouveaux éléments développés à l'aide de la technologie pour les élèves dans l'enseignement secondaire inférieur (années 7 et 8). Le lancement de ces nouveaux éléments est prévu à l'automne 2019 pour les étudiants partout au Luxembourg.

Comme avec tout le contenu lancé par le biais de MathemaTIC, le contenu pour les années 7 et 8 sera proposé aux élèves dans un environnement numérique constitué de chemins d'apprentissage séparés en différents modules, couvrant chacun un sujet clé sur lequel les élèves travaillent pour en acquérir la maîtrise. Chacun des chemins d'apprentissage est composé de trois phases différentes, apprendre, pratiquer et appliquer, avec des types d'éléments uniques ainsi que des évaluations de diagnostic, formatives et sommatives destinées aux élèves.

Le nouveau contenu est réparti au sein des modules/sujets clés suivants : proportionnalité, équations, introduction à l'algèbre, algèbre, fractions, nombres entiers, statistique, périmètre, surface et volume, angles et construction géométrique, et transformations.

Au fil de ces modules, les élèves disposent d'outils interactifs qui leur permettent de s'intéresser davantage aux concepts mathématiques qu'ils apprennent. Par exemple, dans le module angles et construction géométrique, de nombreux éléments contiennent des outils numériques de conception unique qui permettent aux élèves de librement transformer, réorganiser et modifier des formes et des angles différents. Cette liberté de manipulation offre aux élèves une façon personnalisée d'interagir avec le contenu et de le visualiser à un niveau qui ne serait pas possible avec des éléments d'évaluation électronique traditionnels.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la façon dont MathemaTIC a été piloté dans des classes d'années 7 et 8 au Lycée Josy Barthel Mamer au Luxembourg.

À propos du projet MathemaTIC

MathemaTIC est un pilier de la stratégie Digital (4) Education lancée par le ministère luxembourgeois de l'Éducation, faisant partie de l'initiative « Digital Lëtzebuerg » dans le cadre des objectifs fixés par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne pour promouvoir la sensibilisation numérique parmi ses citoyens. La stratégie consistait à fournir à tous les élèves, indépendamment de leur origine sociale, l'accès à des informations et à des ressources pédagogiques de qualité. Le développement de MathemaTIC comprenait des partenaires de SCRIPT, Vretta, du ministère français de l'Éducation, de l'Université du Luxembourg, du Luxembourg Centre for Education Testing, du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research et du Centre de gestion informatique de l'éducation.

Pour en savoir plus sur l'accès à MathemaTIC et comment le proposer à vos élèves, n'hésitez pas à contacter mathematic@vretta.com.

