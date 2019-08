Bombardier remporte un contrat de service de trois ans pour la nouvelle concession East Midlands Railway au Royaume-Uni





Ce nouveau contrat renforce la relation de longue date avec Abellio et Eversholt Rail

L'atelier Etches Park à Derby assurera la maintenance des trains Bombardier Class 222 pour les lignes principales d'East Midlands jusqu'en 2022

BERLIN, 20 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncé aujourd'hui la signature d'un nouveau contrat de service des trains avec Abellio et Eversholt Rail pour la nouvelle concession East Midlands Railway au Royaume-Uni. En vertu du nouveau contrat en vigueur à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre 2022, Bombardier assurera la maintenance, dans les installations de Etches Park à Derby, des rames automotrices diesels-électriques Bombardier Class 222 destinées aux lignes principales d'East Midlands. Avant cette nouvelle entente, Bombardier assurait la maintenance des trains voyageant à une vitesse de 125 miles à l'heure (200 km/h) pour l'ancienne concession East Midlands Trains. La valeur du contrat s'élève à quelque 133 millions de livres sterling (161 millions de dollars US, 145 millions d'euros).

Phil Hufton, président, Royaume-Uni, Bombardier Transport, a déclaré : « Nous sommes enchantés qu'Abellio nous ait retenus pour assurer la maintenance du parc de trains Class 222 destiné aux lignes principales d'East Midlands Railway. L'octroi de cet important contrat témoigne du travail remarquable et du professionnalisme de notre équipe du site de Etches Park à Derby qui veille à toujours produire l'un des trains les plus performants et fiables de sa catégorie ».

Steve Timothy, directeur des relations avec la clientèle, Eversholt Rail, a déclaré : « Nous sommes heureux de travailler en collaboration avec Bombardier Transport pour appuyer la livraison à Abellio East Midlands Railway de nos trains Class 222 pour la ligne principale Londres-Sheffield à compter du 19 août ».

En vertu du contrat de service, la maintenance des 27 parcs de trains Class 222 sera assurée à l'atelier Etches Park de Derby, où 130 employés y travaillent, alors que la maintenance des composants lourds se fera dans les installations de Bombardier Crewe.

Notes aux rédacteurs

Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notre galerie de presse à l'adresse www.rail.bombardier.com/en/newsroom.html . Pour recevoir nos communiqués, visitez notre section fil de presse RSS ou suivez Bombardier Transport sur Twitter @BombardierRail .

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.



