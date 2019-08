Le distributeur français de produits alimentaires professionnels Pro à Pro, déploie Sales IQ de Zilliant





C'est la troisième société du groupe METRO à exploiter la technologie Zilliant et un déploiement plus large est prévu.

AUSTIN, Texas, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- Zilliant, leader du secteur des solutions de croissance des revenus et de tarification reposant sur l'intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd'hui que le distributeur international de services alimentaires Pro à Pro utilise désormais la plateforme Sales IQ de Zilliant.

Pro à Pro a construit sa marque, depuis 2001, en tant que distributeur spécialisé pour le secteur de la restauration collective et la restauration commerciale HORECA (hôtel, restaurant et restauration). En 2016, Pro à Pro a été racheté par le groupe METRO et est devenue la troisième entreprise de la société de commerce de gros allemande à mettre en oeuvre et à utiliser les logiciels Zilliant. Cette annonce vient renforcer le partenariat entre Zilliant et METRO.

« Avec la plateforme Sales IQ de Zilliant, nous voyons une excellente opportunité de fournir à nos commerciaux des insights de ventes directement exploitables », a déclaré Guillaume Deruyter, président-directeur général de Pro à Pro. « C'est notre première étape vers des prises de décision reposant davantage sur les données au sein de notre organisation commerciale. Cette initiative va aider nos équipes commerciales à renforcer leurs relations avec leurs clients et à être encore plus proactives dans leur approche commerciale. Nous prévoyons d'intégrer, à un stade ultérieur, les solutions de tarification de Zilliant afin de maximiser la valeur de chacune de nos transactions. »

Pro à Pro distribuant historiquement des produits secs et frais à ses différents clients et est en train de compléter son assortiment avec des produits surgelés. « Nos commerciaux ont construit d'excellentes relations commerciales, qu'ils veulent enrichir avec des données de vente intelligentes », a déclaré Mr. Deruyter. « Notre investissement dans la plateforme de Zilliant correspond étroitement à cette stratégie. En effet, les capacités d'identification d'opportunités de vente croisée de Sales IQ nous aiderons à nous concentrer sur l'expansion dans des comptes existants pertinents avec des produits surgelés. Nous sommes convaincus que Sales IQ aidera nos commerciaux à ajouter davantage de lignes de commande en complétant leurs compétences interpersonnelles par des insights de vente reposant sur l'Intelligence Artificielle. »

Environ 80 % des revenus de Pro à Pro proviennent des grandes entités publiques telles que les hôpitaux et les universités, les 20% restants étant liés aux activités des hôtels, des restaurants et de la restauration (HoReCa). Le déploiement de Sales IQ a commencé au sein des clients l'HoReCa et sera déployé dans le reste de l'entreprise en septembre 2019.

« Zilliant est ravi de collaborer étroitement avec Pro à Pro sur sa première initiative d'insights de vente reposant sur les données », a déclaré Greg Peters, président-directeur général de Zilliant. « Nous sommes convaincus que cet effort prouvera que l'intelligence artificielle et les insights de ventes reposant sur les données peuvent générer des revenus supplémentaires dans l'environnement de Pro à Pro, et cela mènera à un partenariat étendu dans un proche avenir. »

