Pandémie de sédentarité ? le mal du siècle





QUÉBEC, 20 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'idée de réaliser un documentaire a surgi en lien à un article1 publié dans le magazine Macleans en 2014 qui plaçait alors le Québec parmi les endroits ayant le plus faible taux d'obésité en Amérique.



La firme québécoise TALK Encounters produit en ce moment un film illustrant les problèmes croissants que génère l'inactivité chez les jeunes. Aux États-Unis, plus de 36% des enfants de moins de 12 ans souffrent d'obésité. Nous pointons ici du doigt l'inactivité physique et non la malbouffe.

Karl André Talbot de TALK Encounters est depuis 5 ans l'expert marketing au conseil d'administration de PHIT America ( www.phitamerica.org ). Dernièrement, Talk Encounters a réalisé une série de films et de vidéos pour PHIT America que l'on peut d'ailleurs retrouver sur le site de PHIT. Cette OSBL américaine se dévoue depuis plus de 7 ans à combattre l'inactivité chronique chez les jeunes en milieu scolaire. PHIT America a fait des dons à plus de 600 écoles afin que celles-ci puissent rétablir et moderniser les programmes d'éducation physique aidant ainsi plus de 300 000 enfants à devenir de plus en plus actifs. De récentes études démontrent qu'en implantant une activité physique régulière (60 minutes/jour) dans les écoles, l'impact est frappant tant sur la santé des jeunes que sur leurs résultats scolaires, sans compter leur attention en classe ainsi que le besoin de prise de médicaments reliés à l'hyperactivité. Cet organisme a même réussi à faire adopter le Personal Health Investment Today Act (PHIT Act) par la US House of Representatives of the United States of America in Congress.

Selon l'OMS, si rien ne change, c'est plus de 55% de la population américaine qui sera obèse en 2045. Pour sa part, le Canada n'est pas épargné. Des frais reliés à la santé, à la prise de médicaments, à l'augmentation de maladies, à l'inefficacité du rendement au travail, forment autant de sujets qui risquent d'affecter gravement l'économie.

Malgré une augmentation du taux d'obésité au Canada, le Québec possède toujours l'un des plus faibles en Amérique. La cause déterminante est indubitablement la pratique d'activité physique régulière en milieu scolaire et parascolaire. Les mesures prises par le gouvernement québécois, ainsi que des actions menées par des organisations telles que Le Grand Défi Pierre Lavoie (LGDPL) aboutissent à un résultat absolument positif qui représente en tout point les valeurs que PHIT America promouvoit auprès du gouvernement américain.

Investir dans l'activité physique pour toutes les écoles exige des efforts concertés de la part de nombreux partenaires, aussi bien publics que privés. Il convient d'appliquer un ensemble de stratégies valables et efficaces pour les suivre ensuite de près car cela représente un investissement majeur pour notre avenir. À noter qu'il suffirait d'un quart de 1 % du budget militaire américain pour financer toutes les écoles américaines et contrer, voire même renverser le problème. Malheureusement, moins de 50% des écoles américaines reçoivent une aide pour favoriser l'activité physique chez les jeunes. En ce qui concerne les écoles dites favorisées, le budget annuel moyen est de moins de 800.00$/école. Que dire de plus!

Les producteurs de Talk Encounters veulent présenter le Québec comme un modèle à suivre pour enrayer l'inactivité chez les enfants. Plusieurs athlètes tant américains, canadiens que québécois, témoigneront de l'impact qu'a eu, pour eux, l'accessibilité à des activités physiques en milieu scolaire. La sortie du documentaire, actuellement en chantier, est prévue pour 2020. Il sera présenté à différents festivals internationaux qui seront notre plateforme de lancement pour démontrer que l'obésité de nos enfants est dans une large mesure évitable. Il en va de l'effort de tous et chacun afin de mettre en oeuvre des politiques scolaires favorisant la pratique de l'exercice physique.

1 https://www.macleans.ca/uncategorized/graphic-obesity-rates-on-the-rise-in-canada/

