HRG Robotics exposera les dernières réalisations de son écosystème à la WRC2019





PÉKIN, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- HIT Robot Group (HRG Robotics ou « le Groupe »), opérateur de plateforme et prestataire de services pour l'innovation technologique et la création de startups dans les secteurs émergents, dévoilera ses nouveautés robotiques lors de la World Robot Conference 2019. Celle-ci se tiendra du 20 au 25 août au centre international des expositions et des congrès de Beijing Etrong (hall A, stand 311). Le Groupe, qui ambitionne de créer un écosystème intelligent pour une nouvelle ère, démontre clairement, par le lancement cette année de 16 sociétés de la biosphère HRG et de 59 produits, son attachement à la constitution d'une « biosphère de la robotique ». Cette initiative vise à optimiser l'intégration de toutes les ressources du secteur de la robotique.

L'initiative « Biosphère de la robotique » HRG offre une vaste gamme d'assistance et de services aux sociétés, transformant les résultats de la recherche en produits, qui seront par la suite commercialisés. L'initiative reprend les trois piliers de la société. Elle a guidé plus de 100 startups dans les domaines du développement de l'usine intelligente, de la robotique industrielle, spécialisée, de service, de divertissement, médicale et de rééducation dans les trois étapes essentielles de leur développement :

Innovation -- Soutien à la recherche et au développement de technologies et de produits majeurs

Incubation -- Polarisation sur l'incubation de startups, coordination de la coopération université-industrie et contribution à l'éclosion de gestionnaires au sein d'équipes de novices

Industrie -- Accompagnement des sociétés à différentes étapes jusqu'à maturité et entrée sur le marché visé

« Nous allons présenter une série de sociétés florissantes qui ont démarré avec l'aide de HRG. Nous exposerons également des produits clés lors de la WRC 2019. Notre but est en effet d'établir de nouveaux partenariats avec des entreprises d'autres pays », déclare Wang Meng, président de HIT Robot Group.

Affichant son objectif de fournir des solutions polyvalentes pour l'utilisation de robots intelligents dans l'industrie, le groupe dévoilera ses dernières inventions robotiques dans sept sections de la WRC2019.

Robotique industrielle

HRG présentera son produit vedette de l'année : HRG Real-time Robot Operating System, un système d'exploitation pour robots AIRT-ROS qui devrait réduire la dépendance à la technologie étrangère, un des points faibles de la robotique chinoise. En maîtrisant l'IA inspirée du cerveau mise au point pour la robotique humanoïde, le système d'exploitation destiné au robots intelligents et à leur application permet aux terminaux et aux appareils intelligents de prendre des décisions de manière indépendante. Les robots acquièrent ainsi la coordination des mouvements et sont en mesure d'éviter le danger.

Produit bien perçu au Japon, le Bee Robot, robot mobile autonome mis au point collaborativement par Yiwu Laisi Technology, société de la biosphère HRG, sera présenté à la conférence. Équipé de la technologie de localisation et de mappage simultanés, le robot est capable de naviguer de manière autonome entre les rayonnages, de sélectionner le parcours le plus pratique, d'éviter les obstacles, et de collecter et d'empiler les marchandises sur les étagères. Grâce à sa batterie optimisée et durable, il peut fonctionner pendant huit heures d'affilée et trouver automatiquement des stations de chargement en cas de besoin.

Robotique médicale et rééducation robotisée

Au premier plan dans cette section figure PADA, le premier appareil élaboré en Chine par HRG Chengdu Medical Robot Co., Ltd. et capable de diagnostiquer la maladie de Parkinson à un stade précoce. S'appuyant sur une technologie alliant acquisition hypersensible d'informations biologiques et analyse des données médicales par IA, l'appareil est largement utilisé dans les hôpitaux, les centres d'examens médicaux et les services de soins aux personnes âgées.

Robotique de service

Yueyang HRG Trufun Smart Tech Co., Ltd. présentera son véhicule sous-marin télécommandé, optimisé par la technologie d'accentuation d'image pour améliorer la qualité des images en eaux troubles, une révolution dans la robotique de service. Il comporte des accessoires facultatifs comme un sonar, des mini-détecteurs et des bras robotiques multifonctionnels.

Sécurité AIoT

Dans le cadre de l'initiative « Biosphère de la robotique » pour une gestion intelligente de la sécurité, HRG Lincoos IoT Technology Co., Ltd. présentera AIoT+ Security Factory Smart Supervision Platform, plateforme d'avertissement des risques et de prévention des dangers pour la production industrielle. Reposant sur l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la technologie du big data, et intégrant les composantes humain, environnement et dispositif pour une prise de décision globale, la plateforme propose une analyse en temps réel basée sur les données recueillies par des capteurs et des caméras.

Enseignement de la robotique industrielle

Sur le stand HRG de la section Enseignement seront exposés de nombreux produits développés par HRG EduBot, filiale spécialisée dans l'enseignement de la robotique industrielle. De la commande de mouvement d'un robot industriel et du banc d'essai intelligent de machines à une plateforme de formation industrielle sur passerelle internet, HRG EduBot est devenue une entreprise novatrice à capacité de déploiement intégrale grâce au soutien de la division d'entrepreneuriat de HRG, dont le but est de favoriser l'expansion des startups en leur permettant de se consacrer à la recherche et au développement, et au contrôle de la qualité.

Robotique spécialisée

Yueyang HRG Trufun Smart Tech Co., Ltd., société de la biosphère HRG, inaugurera l'exposition de la section de robotique spécialisée en dévoilant son tout nouveau pack portable de propulsion pour plongeur, équipé d'un moteur deux temps à refroidissement par eau pour assurer la puissance de sortie et revêtu de toile en fibre de carbone étanche et anti-corrosion. Sans compromettre sa mobilité et sa puissance propulsive, sa conception interne minimaliste en fait un dispositif à rendement énergétique élevé très maniable, utilisable pour les opérations de sauvetage, la performance et le sport.

À propos de HIT Robot Group

Fondée en 2014, HIT Robot Group (HRG) est un opérateur de plateforme et prestataire de services pour l'innovation technologique et la création de startups dans les secteurs émergents, notamment celui de la robotique. Suivant la structure à trois piliers innovation-incubation-industrie, HRG se concentre sur le développement coordonné de l'économie d'entité, de l'innovation technologique, de la finance moderne et des ressources humaines appuyé par l'intégration de chaînes de recherche, industrielle et financière, dont l'objectif est l'innovation technologique, la commercialisation de la propriété intellectuelle et l'optimisation sectorielle. HRG est aujourd'hui un système qui encourage l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement sectoriel grâce à son réseau commercial regroupant un siège social, quatre centres de gestion, des dizaines de bases industrielles et de bureaux à l'étranger.

Communiqué envoyé le 20 août 2019 à 00:56 et diffusé par :