Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

Lundi 19/08/2019 Daily Grand Tirage régulier11, 14, 21, 41, 42 Grand numéro 03 POKER LOTTO Main gagnante: Q-D, 9-C, A-S, K-S, K-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO4, 12, 14,...

À la suite d'un communiqué de presse émis aujourd'hui par M. Pierre-Karl Péladeau dans le contexte de la convention d'arrangement définitive prévoyant l'acquisition par Air Canada de toutes les actions émises et en circulation de Transat ainsi que le...