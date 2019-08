BAI annonce les finalistes des prix Global Innovation Awards 2019





BAI a annoncé les finalistes des prix Global Innovation Awards 2019, de BAI, le programme de récompenses le plus prestigieux du secteur, qui célèbre à l'échelle mondiale les solutions transformatives dans le domaine des services financiers.

Les Global Innovation Awards, de BAI, qui en sont maintenant à leur neuvième année, récompensent de grandes organisations de services financiers, à l'échelle mondiale. À partir de centaines d'applications, l'Innovation Circle, un panel de leaders mondiaux en termes d'innovation dans les services financiers, a soigneusement examiné chaque candidature et déterminé les meilleures soumissions.

Les juges ont évalué chaque innovation en fonction de son originalité et de son impact sur les clients et le secteur. Les finalistes de cette année révèlent ce qu'accomplissent les meilleurs innovateurs en matière de services financiers dans toutes les régions du monde, afin d'offrir une valeur supplémentaire aux clients et aux employés, tout en améliorant les efficiences et la rentabilité de leur organisation.

Voici la liste des finalistes des prix Global Innovation Awards 2019, de BAI :

Meilleure application de technologie avancée dans un produit ou un service

Emirates NBD, Dubaï, Émirats arabes unis : Emirates NBD Blockchain, Centre d'excellence pour les paiements

ISBANK, Istanbul, Turquie : Assistant personnel « Maxi » basé sur l'IA

Shenzhen OneConnect Smart Technology Co., Ltd., Shanghai, Chine : Réseau Blockchain de financement commercial FiMAX

Yap? Kredi, Istanbul, Turquie : Analyse corrective de documents financiers

Innovation en matière de modèles d'affaires

CaixaBank S.A., Barcelone, Espagne : Place de marché voyage

DenizBank, Istanbul, Turquie : DenizBank Banking en tant qu'initiative de plateforme

KASIKORNBANK PCL, Bangkok, Thaïlande : Plateforme de carte de fidélité K PLUS

Royal Bank of Canada (RBC), Toronto, Canada : RBC Ventures

Innovation en matière de capital humain

Alior Bank S.A., Varsovie, Pologne : Smartphonisation

DenizBank, Istanbul, Turquie : Plateforme de crowdfunding, Fonosentez

HDFC Bank, Mumbai, Inde : Hackathon de recrutement

ISBANK, Istanbul, Turquie : Atelier agile d'Isbank

Ping An Insurance, Shenzhen, Chine : Système d'entretien basé sur l'IA

Innovation en matière d'expérience client

CaixaBank S.A., Barcelone, Espagne : Reconnaissance faciale au niveau des distributeurs

Commonwealth Bank of Australia, Sydney, Australie : Transformation de l'expérience client via l'IA

Emirates NBD, Dubaï, Émirats arabes unis : Mois de l'expérience client

FNB Insurance, Johannesburg, Afrique du Sud : Excellence en matière de réclamations

The Bank of East Asia, Limited, Hong Kong : i-Planner

Innovation en matière de marketing

CaixaBank S.A., Barcelone, Espagne : salle de marketing agile numérique imaginBank

Elevate Credit, Fort Worth, Texas, États-Unis : Campagne Elevate Credit 2019

Fifth Third Bancorp, Cincinnati, Ohio, États-Unis : Campagne Momentum

ISBANK, Istanbul, Turquie : Plateforme de jeu E-sports maximale

Pelican State Credit Union, Baton Rouge, Louisiane, États-Unis : Pelican State of Mind

Innovation en matière d'impact sociétal et communautaire

Absa Group Limited, Johannesburg, Afrique du Sud : Kongola

BMO Harris Bank et Springfour, Chicago, Illinois, États-Unis : BMO Harris - Partenariat SpringFour

JUMO.WORLD, Le Cap, Afrique du Sud : JUMO.WORLD

Union Bank of the Philippines, Pasig, Philippines : Project i2i

Innovation en matière d'accélérateur ou d'incubateur

Alior Bank S.A., Varsovie, Pologne : RBL_START

Citi Ventures, D10X, San Francisco, Californie, États-Unis : D10X

ISBANK, Istanbul, Turquie : Programme d'entrepreneuriat Workup

Royal Bank of Canada (RBC), Toronto, Canada : RBC Reach

Woodforest National Bank, The Woodlands, Texas, États-Unis : Woodforest Foundry

Points de contact innovants et expériences connectées

Aviva, Varsovie, Pologne : Plateforme de résolution automatisée des réclamations

mBank S.A., Varsovie, Pologne : Chat asynchrone omnicanal

Royal Bank of Canada (RBC), Toronto, Canada : DRIVE par RBC Ventures

Innovation en matière de processus internes

Alior Bank S.A., Varsovie, Pologne : Opérations intelligentes

CommunityAmerica Financial Solutions, LLC, Lenexa, Kansas, États-Unis : Dash360

D10X, Citi, Londres, Royaume-Uni : Proxymity

HDFC Bank, Mumbai, Inde : IA en tant que service

PKO Bank Polski, Varsovie, Pologne : x-Platform

Innovation en matière de technologies réglementaires

Hummingbird Regtech Inc, Walnut, Californie, États-Unis : Solution de technologies réglementaires

Moody's Analytics, San Francisco, Californie, États-Unis : Suite RiskFoundationtm, solution hébergée bancaire dans le cloud

Shenzhen OneConnect Smart Technology Co., Ltd., Shanghai, Chine : Empreinte vocale antifraude GAMMA

TSYS, Columbus, Géorgie, États-Unis : Foresight Score

Yap? Kredi, Istanbul, Turquie : Intégration numérique via assistants vidéo

