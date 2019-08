Teresa Dellar, cofondatrice et directrice générale de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île et fondatrice de l'Institut des soins palliatifs de Montréal est décédée après un combat courageux contre le cancer





KIRKLAND, QC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande tristesse que les employés et les bénévoles de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île et de l'Institut de soins palliatifs de Montréal, ainsi que les membres de leurs conseils d'administration respectifs peuvent confirmer le décès de leur cofondatrice, Teresa Dellar, M.S.C., MSW, PSW, FT. Toute la communauté des soins palliatifs du Grand Montréal et au-delà pleure la perte de cette figure de proue, après un combat courageux contre le cancer, le 19 août 2019, à l'âge de 58 ans. Nos pensées accompagnent son mari, ses fils, ses parents, ses frères et ses soeurs et toute sa famille en ces moments difficiles.

« Ce matin, nous avons perdu un ange. Teresa était une pionnière et une ambassadrice incroyable pour la communauté des soins palliatifs, et nous sommes profondément attristés par son départ prématuré, a affirmé Allan Van der Wee, président du conseil d'administration - Opérations de la Résidence. Teresa a touché tant de vies et a eu une incidence énorme sur chacun d'entre nous : les employés, les bénévoles, les amis, les patients, les familles et la collectivité en général. Elle laisse une marque indélébile sur les soins palliatifs dans notre collectivité. Aucun mot ne saurait dire à quel point elle nous manquera. »

« La passion et l'engagement de Teresa étaient sans pareils. Il y a 20 ans, elle a eu la vision d'une résidence communautaire de soins palliatifs afin de permettre aux familles d'être près de leurs proches tandis qu'ils vivent leurs derniers jours. Teresa était l'inspiration derrière la Résidence et nous continuerons à honorer sa vision, a souligné Robert Havill, président du conseil d'administration - Fondation de la Résidence. Grâce à sa passion implacable et son esprit indomptable, la Résidence a pu servir plus de 4 400 patients et 17 000 membres de leurs familles. Teresa a donné aux mourants la voix et la dignité qu'ils méritent. »

Teresa a cofondé la Résidence avec Russell Williams, ancien député à l'Assemblée nationale, en 1998. La nécessité de la Résidence est née de son inquiétude pour les patients en phase terminale qui devaient être transférés au centre-ville pour vivre leurs derniers jours loin de leur collectivité et de leurs proches. Au cours des 19 dernières années, elle a reçu de nombreuses reconnaissances pour ses grandes réussites, sa contribution aux soins palliatifs dans la collectivité de l'Ouest-de-l'Île et son rôle de chef de file dans le domaine partout au Canada. Pour plus d'information sur la vie de Teresa, prière de consulter la biographie ci-jointe.

Teresa laisse dans le deuil son conjoint, Gavin Fernandez, et leurs deux fils, Jonathan et Nicholas, en plus de sa famille élargie et d'une vaste communauté d'amis et de collègues.

Nous communiquerons les renseignements sur les funérailles dans notre site Web dès qu'ils seront disponibles au www.wipcr.ca.

À propos de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île

La Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île est une organisation indépendante et à but non lucratif qui offre ses services gratuitement aux patients et à leurs familles. La Résidence obtient un tiers de son budget annuel de fonctionnement de la part du gouvernement du Québec et compte sur le soutien de la collectivité et des activités de financement pour recueillir le reste, soit plus de 3,8 millions de dollars chaque année. Avec ses 23 lits, la Résidence est le plus important établissement indépendant de soins palliatifs au Canada et est reconnue comme un chef de file dans le domaine. Pour plus d'information, prière de visiter : ResidenceSoinsPalliatifs.com

À propos de l'Institut de soins palliatifs de Montréal

L'Institut de soins palliatifs de Montréal est une filiale de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île, le plus important établissement indépendant de soins palliatifs au Canada, reconnue comme un chef de file et un centre d'excellence en la matière. Environ 70 % des Canadiens et des Canadiennes n'ont pas accès à des soins palliatifs complets et de qualité. La mission de l'Institut de soins palliatifs de Montréal est de faire profiter des bienfaits des meilleurs soins palliatifs disponibles au plus grand nombre de patients et de familles, par l'entremise de l'éducation, l'échange de savoir et la recherche. Notre objectif ultime est de faciliter l'accès aux soins palliatifs pour tous les Canadiens et les Canadiennes et d'améliorer continuellement la qualité des soins. Pour plus d'information, prière de visiter : Institut de soins palliatifs de Montréal

