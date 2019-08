L'approche de vente au détail couvrant tous les environnements favorise le festival d'achats 818 de Suning.com





NANJING, Chine, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- Suning.com, une entreprise de vente au détail classée au palmarès Fortune Global 500, qui est le plus grand détaillant intelligent du commerce « en ligne à hors ligne » (O2O) de Chine appartenant à Suning Holdings Group, a clôturé hier son festival d'achats annuel 818. Le festival, qui a fusionné les stratégies en ligne et hors ligne avec de nouveaux concepts de vente au détail intelligente, a vu la participation de plus de 12 000 boutiques Internet appartenant à l'entreprise. Cela fait de 818 l'une des célébrations les plus complètes parmi les grands festivals d'achats réalisés par le biais du commerce électronique.

« Des achats en ligne purs et durs à l'intégration du commerce en ligne et hors ligne, en passant par l'intégration des expériences actuelles de vente couvrant tous les environnements, le festival d'achats 818 illustre parfaitement les efforts continuellement déployés par Suning pour innover dans le monde de la vente au détail et prendre les rênes du développement de l'industrie », a déclaré Zhang Jindong, président de Suning Holdings.

Voici les principaux éléments du festival d'achats 818 de Suning.com :

Le 18 août, le volume total des ventes d'appareils électroménagers et de produits « 3C » (ordinateurs, dispositifs de communication et électronique grand public) a dépassé le milliard de RMB en l'espace d'une minute et 28 secondes.

Pendant le festival 818, le nombre de magasins de détail dans le cloud de Suning sur le marché du canton en plein essor a atteint le nombre de 3 726 et le volume des ventes a dépassé un million d'unités. Le 18 août, le montant des ventes en ligne générées par la boutique de vente au détail dans le cloud a été multiplié par neuf.

le volume des ventes a dépassé un million d'unités. Le 18 août, le montant des ventes en ligne générées par la boutique de vente au détail dans le cloud a été multiplié par neuf. Le 16 août, le premier magasin visuel entièrement numérique sans personnel a officiellement ouvert ses portes au siège de Suning à Nanjing . Baptisé « Grab as you go » (Saisissez le produit au passage), le magasin a donné corps à une véritable expérience de consommation sans surveillance et a permis de faire gagner un temps d'achat moyen de 45 secondes. Acheter une bouteille d'eau minérale ne prend qu'une seconde.

. Baptisé « Grab as you go » (Saisissez le produit au passage), le magasin a donné corps à une véritable expérience de consommation sans surveillance et a permis de faire gagner un temps d'achat moyen de 45 secondes. Acheter une bouteille d'eau minérale ne prend qu'une seconde. Pendant le festival 818, le premier 3.0 Suning Xiaodian (supérette de quartier) a officiellement été lancé et a généré un flux de consommateurs de près de 40 000 personnes en l'espace de 17 jours et un volume total de commandes supérieur à 800 sur le marché Suning.

Pendant le festival 818, l'application officielle de vente au détail de Suning.com s'est hissée à la première place en termes de téléchargement parmi les catégories d'achats sur l'App Store. En outre, le nombre de visites et de partage du mini -programme de Suning.com a été multiplié par cinq.

Le programme Suning.com SUPER VIP a présenté des adhérents conjoints avec Tencent , PP Sports et d'autres partenaires de l'industrie, dans le but de promouvoir l'écosystème du commerce de détail. Le 18 août, l'ensemble des adhérents SUPER+ a augmenté d'un million de personnes.

, PP Sports et d'autres partenaires de l'industrie, dans le but de promouvoir l'écosystème du commerce de détail. Le 18 août, l'ensemble des adhérents SUPER+ a augmenté d'un million de personnes. Le véhicule télécommandé « 5G Wolong » de Suning Logistics a réussi les tests sur route réelle et a livré la première commande en cinq minutes. Le délai moyen de livraison de Suning Logistics dans le cercle de service national assuré en une heure est de 34 minutes.

Pendant le festival 818, le volume des ventes de Suning Pingou (achats en équipe) a augmenté de 561,07 % par rapport à l'année dernière.

Le premier mobile 5G a été vendu sur Suning.com pendant le festival 818 et plus de 2 000 000 de personnes ont fait l'expérience de la 5G sur les différentes plateformes commerciales hors ligne de Suning.com.

La stratégie de vente au détail intelligente de Suning met l'accent sur un avenir de la vente au détail qui tire parti des progrès effectués dans les nouvelles technologies et fusionne différents environnements d'achat pour créer des expériences en ligne à hors ligne novatrices destinées aux consommateurs. Ceci construit un écosystème de vente au détail « adaptée à tous les environnements » pour que les clients puissent acheter plus facilement n'importe où, à tout moment.

Sur la lancée de l'approche de vente au détail « adaptée à tous les environnements », le festival 818 de cette année a fait preuve d'une vitalité plus grande que jamais. En répondant aux besoins de tous les cas de figure, de toutes les catégories et de tous les clients, en créant des liens à tous les niveaux de l'industrie et en déployant continuellement des efforts en termes sociaux, de contenu et de commerce électronique, Suning.com a fait preuve d'une innovation qui suppose un grand bond en avant dans la vente en ligne et hors ligne.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales en Chine et se compose de deux sociétés publiques, l'une en Chine, l'autre au Japon. En 2018, Suning Holdings a été classée à la deuxième place parmi les 500 plus importantes sociétés chinoises non étatiques et elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 80,85 milliards USD (environ 557,9 milliards RMB). S'étant fixé pour mission de « Mener l'écosystème dans tous les secteurs d'activité en créant une qualité de vie exceptionnelle pour tous », Suning a multiplié ses atouts et étendu son activité principale via huit secteurs verticaux : Suning.com, Logistics (logistique), Financial services (services financiers), Technology (technologie), Real Estate (immobilier), Sports, Media & Entertainment (médias et divertissements) et Investment (investissements). Suning.com figure sur la liste des entreprises classées au palmarès Fortune Global 500 en 2019. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.suningholdings.com

