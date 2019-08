Les Aliments Maple Leaf entreprend la recherche d'un nouveau chef des finances





Debbie Simpson, chef des finances, a décidé de quitter l'entreprise le 1er novembre 2019

MISSISSAUGA, ON, le 19 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX : MFI) a annoncé que Debbie Simpson, chef des finances, a décidé de quitter son poste à compter du 1er novembre 2019, après une période de transition qui mènera à la nomination d'un nouveau chef des finances.

Madame Simpson s'est jointe à l'entreprise il y a 12 ans et occupe le poste de chef des finances depuis les cinq dernières années. Une recherche de cadres est en cours pour lui trouver un successeur.

« Il s'agit d'un point d'inflexion dans ma carrière et le moment idéal, tant personnel que professionnel, d'entreprendre un nouveau défi dans une nouvelle industrie, affirme Mme Simpson. J'ai énormément apprécié ma carrière chez Maple Leaf. En cours de route, j'ai travaillé auprès d'une équipe des finances d'une grande profondeur et d'une vaste expérience et je me suis engagée à veiller à ce que la transition se fasse sans heurt. »

« L'apport de Debbie chez Maple Leaf fut fort importante en raison de son leadership de direction en matière de gestion financière, de présentation de rapports et d'initiatives stratégiques qui ont façonné l'avenir de notre entreprise, explique Michael McCain, président et chef de la direction. Nous avons bénéficié abondamment de ses connaissances spécialisées et de son dévouement et nous lui souhaitons tout le succès possible alors qu'elle entreprend son prochain défi. »

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 12 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États?Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

