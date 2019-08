Slate Asset Management annonce une prise de participation minoritaire du programme Petershill de Goldman Sachs Asset Management





Slate Asset Management L.P. (Slate), une plateforme de gestion d'actifs alternatifs spécialisée dans l'immobilier et les actifs réels, annonce ce jour une prise de participation minoritaire passive et non assortie de droit de vote du programme Petershill de Goldman Sachs Asset Management, créant ainsi une entente stratégique avec un des principaux gestionnaires de placements au monde, et plaçant Slate sur le chemin de la réussite. La transaction n'aura pas d'impact sur le contrôle ni sur le processus décisionnel de Slate. La gestion et les opérations quotidiennes de Slate resteront inchangées.

Cette prise de participation fournit un capital que Slate utilisera pour optimiser sa plateforme et augmenter ses investissements actuels et futurs dans les entreprises et les véhicules de placement, afin de renforcer l'alignement de la société sur les attentes de ses clients et partenaires d'investissement.

La prise de participation rapproche Slate de son objectif de créer la principale plateforme indépendante de placements alternatifs spécialisés dans l'immobilier et les actifs réels. Avec cette transaction, les fondateurs de Slate, Blair et Brady Welch, expriment un engagement durable envers l'entreprise.

À ce jour, Slate a finalisé plus de 11 milliards de dollars de transactions au Canada, aux États-Unis et en Europe, par le biais de multiples véhicules, comme des co-placements avec des partenaires institutionnels internationaux, des fonds de capital-investissement et des fiducies de placement immobilier cotées en bourse.

"Cet investissement dans notre plateforme n'est autre que la validation du travail fourni par notre équipe, de notre stratégie et de notre avenir", déclare Brady Welch, cofondateur de Slate. "Cest une excellente nouvelle pour nos investisseurs et notre équipe. Notre stratégie et notre modèle restent les mêmes, et nous pouvons désormais tirer parti de notre nouvelle relation avec Goldman."

Blair Welch, cofondateur de Slate, ajoute: "Depuis que nous avons commencé Slate, il y a près de 15 ans de cela, nous avons montré que nous sommes capables de générer une valeur considérable en apportant à nos investisseurs un point de vue unique, en nous concentrant sur les indicateurs fondamentaux des actifs que nous acquérons et en assurant une gestion pragmatique, innovante et créative. Grâce à cette nouvelle relation avec Goldman Sachs, Brady et moi-même sommes enthousiastes à l'idée de tout ce que Slate pourra accomplir au cours des dix prochaines années, et au-delà."

"Slate Asset Management est une plateforme incroyablement innovante et dynamique de gestion d'actifs alternatifs immobiliers", souligne Robert Hamilton Kelly, directeur général du programme Petershill de Goldman Sachs Asset Management. "Nous croyons fermement en leur stratégie, en leur équipe et en leur modèle. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Slate au moment où ils se mobilisent pour saisir les opportunités qui se présentent."

À propos de Slate Asset Management

Slate Asset Management L.P. est une plateforme d'investissements alternatifs spécialisés dans l'immobilier avec plus de 6 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Slate est un gestionnaire axé sur la création de valeur et un important contributeur de tous ses véhicules de placement privés et publics, taillés pour répondre aux objectifs spécifiques de chaque investisseur. L'approche prudente et sélective de la société crée de la valeur à long terme, en mettant l'accent sur la préservation du capital et l'optimisation des rendements. Slate compte sur des collaborateurs d'exception, des capitaux souples et une capacité éprouvée à saisir un large éventail d'opportunités d'investissement. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter slateam.com.

À propos du programme Petershill de Goldman Sachs Asset Management (GSAM)

Le programme Petershill est géré par le groupe Alternative Investments & Manager Selection (AIMS) de GSAM, qui apporte aux investisseurs des solutions de placement et des conseils en fonds de capital-investissement, gestion de fonds spéculatifs, gestion immobilière, stratégies en fonds publics et stratégies en revenus fixes. Avec des investissements dans plus de 20 sociétés de gestion d'actifs, le programme Petershill fournit du capital stratégique aux gestionnaires d'actifs de taille intermédiaire et a levé plus de 5 milliards de dollars en engagements depuis sa création. GSAM est un des principaux gestionnaires de placements au monde, avec plus d'un trillion de dollars d'acteurs sous surveillance au 30 juin 2019.

