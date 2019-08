Le 7e festival de théâtre de Wuzhen se concentrera sur le concept « Émergence » avec une programmation d'artistes internationaux et émergents





WUZHEN, Chine, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- Le festival de théâtre de Wuzhen (« le festival ») se tiendra à Wuzhen, en Chine, du 25 octobre au 3 novembre 2019. La ville est culturellement importante et connue pour ses canaux et son charme historique et se situe dans la province du Zhejiang. Cette année, le festival utilisera des sites uniques pour présenter 141 représentations de 28 pièces de théâtre de 13 pays et régions. Plusieurs oeuvres seront présentées en première lors de l'événement.

L'impulsion pour de plus grandes productions et un drame de haut niveau fait partie du thème du festival de cette année : Émergence. Le thème est censé transmettre le message que le théâtre n'est pas stagnant, mais évolue constamment, se développant d'une scène à l'autre et d'une performance à l'autre. Le 7e festival de théâtre de Wuzhen espère fournir aux interprètes et aux metteurs en scène de nombreuses possibilités pour représenter ce thème et il permettra aux amateurs de théâtre d'y participer avec plusieurs moments forts.

La pièce d'ouverture pour donner le ton au festival

La pièce de théâtre classique d'Anton Tchekhov « Trois soeurs » sera présentée par le metteur en scène russe Yury Butusov et le théâtre académique Lensoviet de Saint-Pétersbourg. En tant que metteur en scène contemporain renommé en Russie, Butusov est connu pour sa technique de mise en scène poétique et associative. Plutôt que de se concentrer sur la progression linéaire de la pièce, son mode de transmission de l'histoire repose sur la mélodie et le rythme. Sa production de « Trois soeurs » constituera une transformation fondamentale de la pièce modèle, un point de départ pour les autres productions du festival.

Des célébrités et productions théâtrales emblématiques du monde entier

Yury Butusov sera accompagné de personnalités du monde théâtral qui superviseront les productions pendant le festival, dont Peter Brook, Eugenio Barba, Theodoros Terzopoulos, Konstantin Bogomolov, Philippe Genty et Michael Thalheimer, deux fois lauréat du prix Golden Mask de Russie et lauréat à plusieurs reprises du prix Nestroy. Ces réalisateurs seront rejoints par des équipes de production et des ensembles reconnus pour leur talent sur la scène. Le Berliner Ensemble d'Allemagne fera sa première apparition en Chine. En outre, des drames influencés par le panthéon théâtral russe, Shakespeare, Brecht, Meyerhold et d'autres précurseurs dramatiques seront au programme.

Théâtre aquatique pour un effet de dramatisation

Le théâtre aquatique de Wuzhen, construit à partir de 2300 bûches de bois, fournira un décor captivant à plusieurs productions du festival. Le théâtre aquatique s'essaimera pour offrir une vue panoramique de la scène principale au milieu du lac Yuanbao d'une superficie de 7000 mètres carrés. Entouré par le lac et les édifices emblématiques de Wuzhen, datant des dynasties Ming et Qing, le lieu offre l'atmosphère idéale pour apprécier la transition de l'ancien au nouveau tout en restant fidèle au thème du festival.

De nouveaux pionniers avec diverses oeuvres émergent

Le théâtre étant souvent le berceau d'idées et d'histoires novatrices, le festival de théâtre de Wuzhen de 2019 accueillera une forte représentation de metteurs en scène et de productions en plein essor. Chen Minghao, un nouveau metteur en scène de la scène théâtrale chinoise, présentera des techniques de conception et de performance avant-gardistes avec une pièce qui commencera à minuit et se terminera au lever du soleil. En outre, « D'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous 2.0 », produit par le Théâtre du Rêve Expérimental, présentera une oeuvre mystérieuse et romantique dans laquelle le décor et l'audience sont intimistes (seulement quatre membres du public par présentation) et permettra aux spectateurs de non seulement regarder la pièce, mais aussi d'y participer, à mesure qu'ils font l'expérience de quatre aspects distincts d'une performance dramatique.

En plus des oeuvres de théâtre, le festival de théâtre de Wuzhen présentera également un carnaval en plein air. Les acteurs, metteurs en scène et producteurs ayant la capacité de bouleverser et de susciter l'admiration sont invités à s'inscrire. Le carnaval comprend les arts de la scène traditionnels ainsi que le théâtre d'avant-garde contemporain, les productions vidéo et multimédia, les installations artistiques, la musique, la danse, la créativité croisée et d'autres formes d'art. Tous les créateurs sont invités à participer. Les inscriptions peuvent se faire sur : www.wuzhenfestival.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/962091/Wuzhen_Theatre_Festival_2.jpg

Communiqué envoyé le 19 août 2019 à 16:40 et diffusé par :