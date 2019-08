OpenGate Capital annonce la prise d'une participation majoritaire dans InRule Technology, Inc.





OpenGate Capital, une société internationale d'investissement privé, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'InRule Technology, Inc. (« InRule »), une plateforme de gestion des décisions et un système de gestion des règles métier (business rules management system, BRMS) à la pointe du marché. OpenGate a le plaisir de s'associer aux cofondateurs d'InRule pour renforcer son innovation et son leadership commercial dans le secteur de la gestion des décisions. Cette transaction représente le cinquième investissement réalisé par OpenGate Capital en 2019 par le biais de son second fonds institutionnel. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Le logiciel d'InRule permet aux entreprises et aux gouvernements de prendre des décisions critiques. InRule propose une plateforme de bout en bout, entièrement vérifiable, qui constitue une « source unique de vérité » pour les entreprises qui doivent faire face à des règles métier et à des processus de décision complexes. Sa plateforme de décision génère une valeur commerciale significative et quantifiable dans divers cas d'utilisation, tels que, notamment, l'admissibilité à l'assurance et à un prêt hypothécaire, l'évaluation des risques, la réduction de la fraude, la conformité réglementaire, le traitement des demandes de règlement des frais pour soins de santé et les calculs de devis CPQ. InRule entretient des relations diverses, mondiales et durables avec plus de 400 clients de divers secteurs, notamment dans les services financiers, le secteur public, les services informatiques et commerciaux, les soins de santé et les assurances. Basée à Chicago (Illinois) et fondée en 2002, InRule continuera à être dirigée par son cofondateur et PDG, Rik Chomko, par son cofondateur et directeur technique Loren Goodman, et par une équipe de vétérans de l'industrie.

« Nous sommes ravis de nous associer à OpenGate, une société mondiale de capital-investissement qui partage notre objectif de devenir le leader mondial sur le marché de la gestion des décisions », a déclaré Rik Chomko, cofondateur et PDG d'InRule. « InRule reste profondément attachée aux marchés que nous desservons et nous bénéficions désormais d'une plus grande souplesse pour investir dans nos clients, notre technologie, nos collaborateurs et notre avenir. Je suis fier de nos employés et de tout ce que nous avons accompli ensemble ; nous sommes en train de transformer la manière dont les décisions complexes sont gérées par l'entreprise. InRule n'a jamais été aussi bien placée pour réussir. »

Andrew Nikou, fondateur et PDG d'OpenGate Capital, a confié : « InRule représente un investissement intéressant pour OpenGate si nous considérons la nature vitale de l'automatisation des décisions dans un monde de plus en plus complexe. La capacité unique d'InRule à traiter une logique complexe et de grandes quantités de données est essentielle à l'heure où la gouvernance, la conformité et la transformation numérique deviennent incontournables pour le succès de toute entreprise. L'investissement d'OpenGate dans InRule est une source de fierté et nous sommes heureux de compter l'entreprise dans notre portefeuille. »

OpenGate Capital a trouvé InRule par l'intermédiaire de son équipe d'origination mondiale dirigée par Joshua Adams, directeur général du développement commercial, et Rafael Baron, vice-président du développement commercial. Depuis les bureaux de l'entreprise à Los Angeles, les membres de l'équipe responsables de la négociation et de la supervision de l'investissement sont les suivants : Robert Young, directeur des fusions et acquisitions ; et Paul Bridwell, directeur général des opérations.

L'acquisition d'InRule fait suite aux acquisitions récemment réussies de Duraco auprès d'Essentra, de Sargent and Greenleaf auprès de Stanley Black & Decker, de SMAC auprès du Groupe Colas et de Fiven auprès de Saint-Gobain.

À propos d'OpenGate Capital

Fondée en 2005, OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'optimisation d'entreprises du marché intermédiaire inférieur dans toute l'Amérique du Nord et l'Europe. La stratégie d'OpenGate Capital est axée sur l'amélioration opérationnelle, l'innovation et la croissance. Disposant d'une équipe interne de professionnels expérimentés supervisant l'intégralité du cycle de vie de chaque investissement, OpenGate a son siège à Los Angeles et à Paris. Pour en savoir plus sur OpenGate, visitez le site www.opengatecapital.com.

À propos d'InRule Technology, Inc.

InRule Technology® permet aux entreprises de comprendre et d'automatiser leurs décisions avec une rapidité, une agilité, une précision et une transparence inégalées. Les services informatiques et commerciaux s'appuient sur la plateforme de décision et le système de gestion des règles métier (Business Rules Management System, BRMS) d'InRule pour augmenter la productivité et les revenus et améliorer le service client. Avec son approche privilégiant « l'auteur d'abord », InRule permet aux auteurs de règles techniques et métiers d'écrire et de gérer ces règles. Sur site, dans le cloud ou via le mobile, InRule permet aux organisations d'exécuter des règles n'importe où pour une flexibilité et une évolutivité extrêmes. Plus de 400 membres de la communauté d'utilisateurs d'InRule comptent sur InRule pour réduire à hauteur de 90 % les cycles de développement et de changement de leurs systèmes stratégiques et de leurs applications d'interface client. InRule produit des résultats commerciaux et informatiques quantifiables dans des environnements de haute performance depuis 2002. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.inrule.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 août 2019 à 16:05 et diffusé par :