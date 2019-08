Transports Canada investit dans des solutions novatrices pour la sécurité des piétons et des cyclistes





OTTAWA, le 19 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer la sécurité routière au pays et cherche de nouveaux partenaires novateurs pour l'aider à protéger les usagers vulnérables de la route comme les piétons et les cyclistes.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé que deux petites entreprises de Waterloo ont été choisies pour concevoir un nouveau système qui améliorera la sécurité des usagers vulnérables de la route.



Les entreprises LabForge Inc. et Brisk Synergies Tech Corp. ont été choisies pour concevoir une technologie destinée à équiper les véhicules commerciaux d'un système qui détectera les utilisateurs vulnérables de la route et avisera les conducteurs d'une collision possible. Dans le cadre de la deuxième phase du programme, les entreprises dont le concept est approuvé peuvent recevoir jusqu'à un million de dollars afin de concevoir un prototype fonctionnel.



Cette initiative fait partie des efforts de Transports Canada, ainsi que des provinces, des territoires et des intervenants du secteur des transports, en vue de recenser les mesures de sécurité potentielles qui permettraient de mieux protéger les piétons et les cyclistes à proximité des véhicules lourds.

Citations

« Transports Canada est déterminé à trouver des moyens pour mieux protéger les usagers vulnérables de la route, comme les piétons et les cyclistes, lorsqu'ils sont à proximité des véhicules commerciaux. Grâce à l'intérêt et aux connaissances de ces entreprises, nous concevons une technologie qui réduira le nombre de perte de vies et de blessures, ainsi que les dommages matériels, tout en créant des emplois et en stimulant l'économie. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Solutions innovatrices Canada , un programme de 100 millions de dollars, a été créé pour aider les entreprises canadiennes à concevoir des solutions novatrices à un stade précoce afin de résoudre des défis précis et en dernière instance, de stimuler la croissance des petites entreprises du Canada .

Solutions innovatrices Canada encourage la participation des entreprises dirigées et exploitées par des femmes, des Autochtones, des jeunes et des membres de minorités visibles en s'assurant que ces groupes sont inclus dans les activités et les plans de sensibilisation du programme.

Le budget de 2017 a fourni des fonds pour soutenir le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada, notamment Solutions innovatrices Canada, afin de stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises du Canada.

Liens connexes

Programme Solutions innovatrices Canada

