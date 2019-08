Falco présente une mise à jour du projet Horne 5





MONTRÉAL, 19 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco (FPC: TSX-V) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir de présenter une mise à jour du développement de son projet Horne 5 (le « Projet »). Au cours des mois précédents, la Société a travaillé diligemment à l'avancement du Projet, concentrant principalement ses efforts à l'obtention des autorisations nécessaires afin de poursuivre le développement, à l'optimisation de ses plans de construction et d'opérations, et à la révision de la structure financière pour financer le développement du Projet.



Autorisation de procéder

Falco continue de travailler avec diverses parties prenantes afin d'obtenir les permis et les autorisations requis pour poursuivre le développement du Projet.

L'équipe Falco est en train de réviser quelques aspects de son Étude d'Impact Environnementale (« EIE ») et de rencontrer plusieurs parties prenantes afin d'atténuer davantage les impacts du Projet.

Falco est dans le processus de finalisation de diverses études incluant celles concernant la gestion des résidus miniers et le plan de fermeture afin de terminer la version finale de l'EIE. La Société bénéficie aussi de l'apport de son Comité Consultatif Communautaire qui révise la soumission de son EIE. Falco prévoit déposer une mise à jour de l'EIE pendant le quatrième trimestre de cette année, et obtenir sa recevabilité auprès du Gouvernement du Québec. Ensuite, la Société compte entreprendre le processus formel de consultation publique sous la supervision du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (« BAPE ») conformément avec la législation québécoise.

Phase de dénoyage ? Investigation géotechnique

Le dénoyage des anciens chantiers souterrains (anciennes mines Horne et Quemont) constitue la phase initiale du développement du Projet Horne 5 et implique des défis géotechniques.

Dans l'évaluation des risques de la phase de dénoyage, Falco a collaboré avec son principal voisin (le « Voisin »), propriétaire des concessions minières, au programme géotechnique initial visant à colliger de l'information et à analyser les risques associés au développement du Projet Horne 5.

Les deux parties se sont rencontrées en juillet dernier et se sont entendues pour continuer de collaborer en partageant de l'information et commencer la deuxième phase des travaux géotechniques qui seront menés par Falco et qui incluront la zone Quemont. L'objectif est de colliger et d'analyser l'information géotechnique afin d'évaluer les risques inhérents à l'éventuelle phase de dénoyage du Projet Horne 5 et de développer des mesures d'atténuation adéquates qui protégeront l'intégrité de l'exploitation du Voisin. Falco prévoit terminer cette deuxième phase géotechnique avant la fin de l'année 2019.

En plus d'être assujetti au cadre juridique applicable, le développement du Projet Horne 5 est assujetti à un cadre juridique contractuel au terme duquel, l'obtention de l'autorisation requise pour opérer auprès du Voisin est subordonnée à la conclusion d'une entente de garantie financière globale avec le Voisin afin de fournir une protection financière adéquate à son exploitation. Une fois cette condition préalable réalisée, Falco et son Voisin vont établir un plan de travail en vue de la poursuite du développement du projet Horne 5, incluant les paramètres d'exploitation qui devront être observés par Falco afin de s'assurer de la préséance des opérations de son Voisin, le tout, conformément au cadre juridique contractuel établi. Compte tenu de ce qui précède, Falco ne procédera à aucune activité de dénoyage avant d'avoir finalisé l'entente de garantie financière globale avec son Voisin et convenu d'un plan de travail mutuellement satisfaisant pour la poursuite de ses activités.

Par conséquent, Falco travaille présentement avec ses partenaires et ses assureurs spécialisés pour développer et fournir une garantie financière globale satisfaisante qui sera soumise à son Voisin dans les semaines à venir.

Construction et exploitation

L'équipe de construction et d'ingénierie de Falco révise plusieurs aspects de la construction pour améliorer les fonctions d'exécution et d'exploitation. La Société continue de contacter divers fournisseurs et entrepreneurs pour finaliser son plan d'exécution.

Falco rédige divers protocoles pour minimiser l'impact des opérations prévues sur ses parties prenantes et met également à jour son design afin d'accroitre son efficacité et de réduire ses coûts.

Financement

Falco continue de discuter avec de nombreux partenaires financiers afin d'obtenir le financement du développement du Projet.

Les marchés financiers demeurent difficiles malgré une amélioration du prix de l'or. Falco bénéficie du soutien de Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko ») à travers sa participation de 19,9 % et le prêt de 10 millions de dollars. Osisko s'est également engagée à financer une partie des coûts de développement du projet avec un flux argentifère conclu en février 2019 pour un montant allant jusqu'à 180 millions de dollars, payable en plusieurs versements selon l'atteinte de certains objectifs.

Luc Lessard, le Président et Chef de la direction, a commenté : « Nous sommes confiants que nous atteindrons des étapes importantes au cours du deuxième semestre de 2019, ce qui nous permettra de mettre à jour le calendrier de développement. Nous sommes reconnaissants du soutien et de la patience de toutes les parties prenantes en cette période qui nous pose plusieurs défis alors que nous poursuivons diligemment l'avancement du Projet Horne 5. »

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 19,9 % des actions ordinaires en circulation de la Société. La Société compte 207 878 736 actions ordinaires émises et en circulation.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Luc Lessard

Président et Chef de la direction

514-261-3336



Amélie Laliberté

Coordonnatrice, Relations Investisseurs

418-455-4775

info@falcores.com







La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les «?énoncés prospectifs?») au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières et de la loi des États-Unis intitulée «?Private Securities Litigation Reform Act of 1995?». Tout énoncé, autre qu'un énoncé basé sur des faits historiques, est un énoncé prospectif. De façon générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'emploi de termes comme «?planifie?», «?espère?», «?estime?», «?prévoit?», «?anticipe?», «?croit?» ou des variantes de ces mots ou expressions ou encore lorsqu'ils indiquent que certains actes, évènements ou résultats «?pourraient?» ou «?devraient?» être posés, «?se produiront?» ou «?seront atteints?» cela inclut : que tous les permis requis et les autorisations pour continuer seront approuvés dans un délai raisonnable et dans des termes et dans des conditions satisfaisantes pour Falco; que l'EIE sera complétée dans délai raisonnable et qu'une consultation publique et formelle sera tenue après; que les risques inhérents à l'éventuelle phase de dénoyage seront satisfaisants et atténués; que l'entente de garantie financière pourra être conclue avec le Voisin dans un délai raisonnable; que le plan de travail sera établi pour le développement futur du Projet Horne 5; que les aspects opérationnels du Projet seront améliorés et que les conséquences seront minimisées; que le financement pour le développement du Projet sera garanti selon les termes et conditions de Falco. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent des délais pour l'obtention de permis et d'autorisations de continuer ou de terminer l'EIE; les risques géotechniques et l'incapacité à gérer de tels risques; l'incapacité à fournir et à conclure une entente de garantie financière rapidement et selon les termes et conditions satisfaisants à Falco, l'incapacité à développer à conclure un plan de travail pour les développements futurs du Projet Horne 5; l'incapacité d'améliorer les aspects opérationnels du Projet ou de minimiser adéquatement les conséquences, l'incapacité de garantir un financement pour le développement du Projet selon les termes et les conditions satisfaisants Falco et ses risques exposent la fiabilité des données historiques dont il est question dans ce communiqué et les risques décrits dans les documents publics de Falco, y compris tous les rapports de gestion déposés sur SEDAR, au www.sedar.com. Bien que Falco soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l'élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s'appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Falco décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Mise en garde concernant les ressources minérales

Cet article de presse utilise les termes «ressources minérales présumées» et «ressources minérales indiquées», nous conseillons aux investisseurs que pendant ces termes sont reconnus et requis par la Réglementation Canadienne, la Securities and Exchange Commission des États-Unis ne les reconnait pas. «Ressources minérales présumées» et «ressources minérales indiquées» ont une grande incertitude quant à leur existence et à leur valeur et à leur faisabilité légale. Il ne faut pas tenir pour acquis que la totalité ou aucune des ressources minérales présumées ne sera jamais améliorée à une catégorie plus élevée. Sous les règles canadiennes, les estimations de ressources minérales présumées ne sont pas la base d'une étude de faisabilité ou d'une quelconque autre étude. Les investisseurs américains sont prévenus de ne pas tenir pour acquis que la totalité ou aucune des ressources minérales indiquées ou mesurées ne seront jamais converties en réserves minérales. Les investisseurs américains sont aussi prévenus de ne pas tenir pour acquis que la totalité ou une partie des ressources minérales présumées existent ou ont une valeur ou sont légalement exploitables.

