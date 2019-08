De nouveaux investissements pour le réseau structurant de transport en commun à Québec





QUÉBEC, le 19 août 2019 /CNW/ - Au Québec et à travers le pays, nos villes connaissent une forte croissance, et nos infrastructures de transport en commun doivent garder le rythme. En investissant dans le transport en commun, nous aidons à bâtir des communautés plus fortes et plus vertes, tout en renforçant la classe moyenne.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le ministre des Transports du Québec et ministre responsable de l'Estrie, François Bonnardel, ont annoncé aujourd'hui un financement conjoint pour la mise en place d'un réseau structurant de transport en commun à Québec. Ce projet, qui comprend également un investissement de la Ville de Québec, intégrera de nombreux modes de transport en commun et améliorera la qualité et le confort des services offerts aux citoyens de la ville.

Une fois complété, le réseau de transport en commun de Québec comptera deux tracés de trambus totalisant 15 kilomètres et un tracé de tramway de 23 kilomètres. Les fonds annoncés aujourd'hui permettront également d'améliorer les parcours actuels de Métrobus et de construire 16 kilomètres en corridors réservés aux autobus, ainsi que quatre nouveaux Parc-O-Bus.

Le réseau de transport bénéficiera de la construction de quatre pôles d'échanges où les usagers du réseau pourront transférer d'un système à un autre et de deux liens mécaniques qui faciliteront les trajets entre la Basse-Ville et la Haute-Ville.

Grâce au nouveau réseau structurant, les gens de Québec pourront se rendre plus rapidement d'un bout à l'autre de la ville et profiter d'un service moderne, efficace et flexible. De cette façon, les services de transport en commun seront mieux adaptés aux besoins des citoyens d'aujourd'hui et de demain.

« Aujourd'hui est un grand jour pour les gens de Québec. Grâce à cet investissement historique dans le réseau de transport en commun de Québec, nous aidons les citoyens de la ville à se déplacer plus facilement, tout en améliorant leur accès aux services dont ils ont besoin et en faisant de Québec, un endroit plus vert. Nous continuerons d'être à l'écoute des communautés à travers le pays, de travailler avec elles et d'investir dans les infrastructures dont elles ont besoin. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Comme nous le disons depuis le début, nous répondons présents pour la ville de Québec. Notre importante contribution permettra à Québec de se doter d'un système de transport en commun moderne du 21e siècle. Ces nouvelles infrastructures offriront un accès amélioré aux moyens de transport durables, tout en facilitant les déplacements des résidents afin qu'ils passent moins de temps dans le trafic et plus de temps avec leurs proches. Plus que jamais, nous avons de l'ambition pour la ville de Québec et nous sommes résolus à bâtir un avenir plus vert pour tous. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes fiers de soutenir le projet de transport en commun moderne et structurant de la ville de Québec. Dès le premier jour, nous avons promis que nous serions au rendez-vous et nous avons tenu parole. Aujourd'hui, nous pouvons enfin aller de l'avant. C'est ça, le vrai progrès! »

-- L'hon. Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Je suis très heureux que le financement pour le projet de réseau structurant de transport en commun de la ville de Québec soit enfin bouclé. C'est une étape importante qui nous permet de poursuivre la préparation de ce projet majeur pour la capitale nationale. Le réseau structurant qui s'étendra sur plus de 54 kilomètres permettra des déplacements plus rapides et plus efficaces pour l'ensemble des usagers de la route. Il est clair que ce projet contribuera au développement de la ville de Québec et lui permettra de se démarquer sur le plan du transport en commun. »

-- François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Aujourd'hui, Québec voit enfin la totalité du financement du plus grand projet collectif de son histoire se confirmer. Le réseau structurant de transport en commun est un projet ambitieux, taillé sur mesure pour Québec. Son objectif principal est de transformer positivement la qualité de vie des citoyens pour les décennies à venir et de rendre notre ville la plus attrayante au pays. C'est dans un esprit de transparence que la planification et la construction du réseau seront réalisées et que nous irons régulièrement à la rencontre des citoyens. Québec fera désormais partie des villes canadiennes de plus de 500 000 habitants qui aura son infrastructure de transport en commun moderne. Je remercie les gouvernements du Québec et du Canada pour leur appui et leur confiance envers ce projet. »

-- Régis Labeaume, maire de Québec

En 2016, le gouvernement du Canada a lancé le plan d'infrastructure le plus important de l'histoire du Canada . Depuis, il a financé des centaines de projets d'infrastructure visant à élargir nos autoroutes, à construire de nouvelles routes et à aider les conducteurs à travers le pays à se déplacer plus facilement et en toute sécurité.

a lancé le plan d'infrastructure le plus important de l'histoire du . Depuis, il a financé des centaines de projets d'infrastructure visant à élargir nos autoroutes, à construire de nouvelles routes et à aider les conducteurs à travers le pays à se déplacer plus facilement et en toute sécurité. Le gouvernement du Canada investira jusqu'à 1,2 milliard de dollars dans le projet de réseau structurant de la Ville de Québec par l'entremise du programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement du Québec versera 1,8 milliard de dollars pour la réalisation du projet et la Ville de Québec investira un montant de l'ordre de 300 millions de dollars.

investira jusqu'à 1,2 milliard de dollars dans le projet de réseau structurant de la Ville de Québec par l'entremise du programme d'infrastructure Investir dans le . Le gouvernement du Québec versera 1,8 milliard de dollars pour la réalisation du projet et la Ville de Québec investira un montant de l'ordre de 300 millions de dollars. Par l'entremise du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les communautés rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les communautés rurales et nordiques du . De cette somme, 28,7 milliards de dollars sont consacrés à des projets de transport en commun, ce qui comprend 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Grâce au Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, le gouvernement du Canada a investi plus de 737 millions de dollars à ce jour pour réaliser 312 projets au Québec, en vue d'améliorer les services de transport en commun dans la province.

a investi plus de 737 millions de dollars à ce jour pour réaliser 312 projets au Québec, en vue d'améliorer les services de transport en commun dans la province. Le Plan québécois des infrastructures prévoit des investissements de 115,4 milliards de dollars sur la période 2019-2029 pour le maintien et le développement des infrastructures publiques, une hausse de 15 % comparativement au précédent exercice.

québécois des infrastructures prévoit des investissements de 115,4 milliards de dollars sur la période 2019-2029 pour le maintien et le développement des infrastructures publiques, une hausse de 15 % comparativement au précédent exercice. Le secteur des transports représente environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada . Les investissements dans les transports en commun contribuent à améliorer les déplacements, à réduire la pollution atmosphérique, à renforcer les communautés et à assurer la croissance de l'économie canadienne.

