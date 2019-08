Le Canada investit 4,3 millions de dollars dans des projets locaux de conservation pour protéger les espèces en péril





VICTORIA, le 19 août 2019 /CNW/ - La nature est l'une des ressources les plus précieuses du Canada, et nous avons tous un rôle vital à jouer pour protéger les paysages naturels et la faune qui nous sont chers. Alors que nous travaillons ensemble pour doubler la superficie des terres et des océans protégés au Canada d'ici 2020, le gouvernement du Canada s'engage à appuyer les personnes et les collectivités qui s'efforcent d'aider les espèces en péril du Canada à se rétablir et de protéger leur habitat important.

Aujourd'hui, à Victoria en Colombie-Britannique, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé un financement de plus de 4,3 millions de dollars pour appuyer 49 nouveaux projets de conservation au Canada au cours des trois prochaines années. Ces projets portent sur la protection des lieux, des espèces et des secteurs prioritaires et le rétablissement de nombreuses espèces terrestres en péril et de leurs écosystèmes. Bon nombre des projets seront dirigés par des groupes autochtones qui mettront à profit leurs connaissances traditionnelles pour évaluer les espèces qui pourraient être en péril, ainsi que pour élaborer et mettre en oeuvre des mesures de protection et de rétablissement.

La ministre a souligné trois projets en cours sur l'île de Vancouver et ses environs, qui comprennent un montant de plus de 108 000 dollars accordé au district d'Oak Bay pour la conservation et le rétablissement de 14 espèces végétales en péril qui se trouvent dans le parc Uplands, à Victoria, en Colombie-Britannique. Il s'agit notamment du triphysaire versicolore, du jonc de Kellogg, de la petite-centaurée de Muhlenberg, de la renoncule à feuilles d'alisme et du psilocarphe élevé, et le financement fédéral aidera le district d'Oak Bay à éliminer les espèces végétales envahissantes, à installer une clôture en lisse autour des zones sensibles et à atténuer les effets des loisirs dans le parc.

L'investissement fédéral aidera également Conservation de la nature Canada à entreprendre un projet visant à soutenir le rétablissement de plantes en voie de disparition, dont le tritéléia de Howell et la violette jaune des monts dans la réserve de chênes de Garry de Cowichan. Le soutien accordé au gouvernement de la Colombie?Britannique contribuera à restaurer l'habitat et à rétablir le damier de Taylor, une espèce de papillon en péril qui se trouve sur les îles Denman et Hornby.

Citations

« Notre nature est en crise. L'abondance des insectes, des plantes et des animaux diminue à un rythme alarmant dans le monde entier, et le Canada a une responsabilité unique envers le monde de protéger les espèces en péril à l'intérieur de ses frontières. En investissant dans des projets locaux de conservation et en appuyant le leadership des communautés autochtones qui travaillent à la protection de la nature, nous réalisons ensemble d'importants progrès dans la protection des espèces en péril et des endroits dont elles dépendent. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

En 2019-2020, le Programme d'intendance de l'habitat financera 21 nouveaux projets et le Fonds autochtone pour les espèces en péril en financera 28 nouveaux au Canada . Sept nouveaux projets du Programme d'intendance de l'habitat et sept nouveaux projets du Fonds autochtone pour les espèces en péril seront menés en Colombie-Britannique.

Le Programme d'intendance de l'habitat a assuré la protection juridique de plus de 205 000 hectares de territoire entre l'an 2000 et mars 2018.

mars 2018. Le Programme d'intendance de l'habitat et le Fonds autochtone pour les espèces en péril sont des programmes annuels de conservation fondés sur des demandes, qui versent des fonds aux particuliers et aux collectivités qui veulent protéger notre environnement et travailler au rétablissement des espèces en péril du Canada .

. Environnement et Changement climatique Canada est responsable du financement des projets terrestres du Programme d'intendance de l'habitat et du Fonds autochtone pour les espèces en péril, et Pêches et Océans Canada se charge du financement des projets aquatiques.

Environnement et Changement climatique Canada est responsable du financement des projets terrestres du Programme d'intendance de l'habitat et du Fonds autochtone pour les espèces en péril, et Pêches et Océans Canada se charge du financement des projets aquatiques.

Entre sa création en l'an 2000 et mars 2018, le Programme d'intendance de l'habitat a soutenu plus de 3 000 projets grâce à un financement de plus de 200 millions de dollars, un montant complété par une contribution de contrepartie de la part des bénéficiaires, de sorte que plus de 400 millions de dollars ont été consacrés à la conservation et à la protection des espèces en péril canadiennes et de leurs habitats.

mars 2018, le Programme d'intendance de l'habitat a soutenu plus de 3 000 projets grâce à un financement de plus de 200 millions de dollars, un montant complété par une contribution de contrepartie de la part des bénéficiaires, de sorte que plus de 400 millions de dollars ont été consacrés à la conservation et à la protection des espèces en péril canadiennes et de leurs habitats. Depuis sa création en 2004 jusqu'en mars 2018, le Fonds autochtone pour les espèces en péril a versé plus de 43 millions de dollars pour soutenir 1 100 projets, et les bénéficiaires ont complété ce financement par une contribution de contrepartie, et ainsi, 65 millions de dollars ont été consacrés à la conservation et à la protection des espèces canadiennes et de leurs habitats.

