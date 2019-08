Projet de tramway à Québec : un projet porteur digne du 21e siècle pourra voir le jour





MONTRÉAL, le 19 aout 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, concernant l'octroi du financement pour le Réseau structurant de transport en commun de la ville de Québec (RSCT). Ayant souligné à plusieurs reprises l'importance de ce projet pour la vitalité économique de la région de la Capitale-Nationale, le CPQ est satisfait de voir que les différents paliers de gouvernement se sont finalement entendus pour en faire atterrir le financement.

« C'est un projet porteur, digne du 21e siècle, qui sera bénéfique à la Capitale-Nationale sur tous les plans : pour la vitalité économique, pour le développement durable et l'environnement, pour les entreprises et pour toute la population de Québec », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « En améliorant considérablement la fluidité des déplacements reliant entre eux 80 % des quartiers et 85 % des entreprises de la région de Québec, le projet s'inscrit également dans la logique de la lutte aux changements climatiques et de l'importance de développer notre société de façon durable. »

