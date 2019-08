Serge Savard crée un fonds de 5 M$ destiné aux étudiantes et étudiants athlètes de l'Université de Sherbrooke





SHERBROOKE, QC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Étudier le Code civil entre deux pratiques de football. Se lever au petit matin pour l'entraînement de soccer en pensant à l'examen crucial qui aura lieu dans quelques heures. Terminer un travail d'équipe alors qu'on a un important championnat d'athlétisme le lendemain. Certes, mener de front des études universitaires et pratiquer un sport de haut niveau représente un défi de taille. C'est pourquoi Serge Savard crée un fonds de 5 M$, le plus important de l'histoire de l'Université de Sherbrooke à être destiné aux étudiantes et étudiants athlètes du Vert & Or.

« Je dois concilier mes heures de cours, d'entraînement, de travail d'équipe et d'études. À la fin de la semaine, il ne me reste plus de temps pour travailler. Je me sens privilégiée de pouvoir bénéficier d'une bourse d'études qui me permet de rester concentrée sur mes objectifs. En plus de m'aider financièrement, cette reconnaissance, je la vois comme un encouragement à être une meilleure athlète et à réussir mes études », explique Emma Bergeron, étudiante en enseignement au préscolaire et au primaire et membre du Vert & Or au volleyball féminin.

C'est ce qui motive Serge Savard, ancien capitaine et ex-directeur général des Canadiens de Montréal et président de la Corporation études-sports de l'Université de Sherbrooke à s'investir dans cette cause : « Depuis plusieurs années, je m'engage auprès de jeunes athlètes. Je constate tous les efforts qu'ils déploient chaque jour pour se surpasser à la fois dans leurs études et dans leur sport. J'ai remarqué quel impact pouvait avoir une bourse dans leur cheminement et j'ai décidé d'en faire plus en doublant l'aide apportée aux athlètes du Vert & Or avec ce fonds de 5 M$. »

« Serge Savard s'implique depuis plus de 10 ans auprès des étudiants athlètes de l'Université de Sherbrooke. Il est un membre très actif et apprécié de la famille du Vert & Or. Sa vision, sa volonté et son engagement ont permis de nombreuses avancées pour nos athlètes. La création du Fonds Serge Savard est une excellente nouvelle pour notre institution, mais surtout pour nos étudiants qui excellent en sport et qui auront les moyens de poursuivre leur rêve. L'UdeS a maintenant un généreux fonds pour ses étudiantes et étudiants athlètes », mentionne avec fierté le recteur de l'UdeS, Pr Pierre Cossette. « Je tiens à le remercier personnellement de sa contribution et de l'exemple qu'il constitue pour nos athlètes, autant pour ses réalisations que pour les valeurs qu'il incarne ».

De concert, le recteur de l'Université de Sherbrooke et Serge Savard ont mentionné que ce Fonds ajoute à l'attractivité des programmes déjà offerts tant que sur plan académique que sportif.

Le lancement du Fonds s'est déroulé lors de la toute première édition du tournoi de golf-bénéfice l'Invitation Serge Savard au Club de golf Islesmere, à Laval. Près de 200 golfeurs étaient présents, y compris une trentaine de célébrités du monde du hockey et de l'industrie du spectacle québécois, notamment les anciens joueurs des Canadiens de Montréal, Larry Robinson, Peter Mahovlich, Guy Lapointe et Yvan Cournoyer ainsi que les acteurs et humoristes Jean-Michel Anctil et Louis Morissette. Plusieurs coéquipiers célèbres ayant remporté la coupe Stanley avec lui ont également pris part à l'événement.

Le Vert & Or en chiffres

470 étudiantes et étudiants athlètes de toutes les facultés;

8 équipes d'excellence : athlétisme, cross-country, football, natation, soccer féminin et masculin, volleyball féminin et masculin;

8 clubs sportifs : badminton, cheerleading, golf, rugby féminin et masculin, tennis, ultimate frisbee féminin et masculin.

À propos de l'Université de Sherbrooke

L'Université de Sherbrooke est au coeur d'un des trois pôles de recherche majeurs du Québec. Reconnue pour son sens de l'innovation, l'UdeS est partenaire de premier plan des gouvernements supérieurs et régionaux pour favoriser le développement social, culturel et économique. Elle se démarque en outre par la forte croissance de ses activités de recherche au cours des dernières années, ses succès en transfert technologique ainsi que ses initiatives en matière d'entrepreneuriat et d'innovation ouverte en collaboration avec les milieux industriels et sociaux.

Voir la vidéo : Serge Savard crée le plus important fonds destiné aux étudiants athlètes de l'histoire de l'UdeS

SOURCE Université de Sherbrooke

Communiqué envoyé le 19 août 2019 à 13:42 et diffusé par :