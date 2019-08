Inauguration à Regina de cinq maisons destinées à des familles ayant besoin d'un logement d'urgence ou de transition





REGINA, le 19 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la Province de la Saskatchewan, ainsi que Silver Sage Holdings Ltd. (Silver Sage), ont inauguré cinq maisons individuelles destinées à des ménages ayant besoin d'un logement d'urgence ou de transition. Silver Sage a acquis et rénové les maisons, qui sont situées dans des quartiers résidentiels à proximité des écoles, des services et des commodités.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Warren Steinley, député provincial pour la circonscription de Regina Walsh Acres, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), et Maynard Sonntag, directeur général de Silver Sage Holding Ltd., en ont fait l'annonce aujourd'hui.

« Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement s'est engagé à aider les Canadiens dans le besoin, et c'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir investi dans le projet Silver Sage. Grâce à son inauguration, un plus grand nombre de familles de Regina pourront avoir accès à des refuges d'urgence et des logements de transition dont elles ont grandement besoin, où elles pourront trouver la stabilité et le soutien dont elles ont besoin pour planifier un avenir meilleur. » -- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Notre gouvernement est heureux d'appuyer cet important projet à Regina, qui aidera cinq familles en quête d'un logement sûr et stable, et de soutien pour réaliser leurs objectifs. Nous félicitons toutes les personnes qui ont participé à ce projet, car nous travaillons ensemble pour venir en aide aux Saskatchewanais dont les besoins en logement sont les plus pressants. » -- Warren Steinley, député provincial pour la circonscription de Regina Walsh Acres

« Le partenariat avec Regina Treaty/Status Indian Services (RT/SIS) continue de répondre à un réel besoin dans notre communauté. Un endroit pour vivre et travailler est essentiel pour les familles. Nous avons des familles dans notre communauté qui vivent une crise et ont tout simplement besoin d'un chez-soi sécuritaire et abordable. Nous voyons dans ces maisons d'hébergement d'urgence et ce partenariat un autre chemin vers la guérison. » -- Edmund Bellegarde, président du conseil d'administration, Silver Sage Holdings Ltd

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement environ 800 000 $ dans ces logements, dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement environ 800 000 $ dans ces logements, dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA). La contribution de Silver Sage Holdings Ltd. s'élèvera à environ 460 000 dollars sous forme de mise de fonds en espèces ou en terrain et en financement hypothécaire.

sous forme de mise de fonds en espèces ou en terrain et en financement hypothécaire. Silver Sage a collaboré avec Regina Treaty/Status Indian Services (RT/SIS) pour fournir des services de soutien aux clients à risque confrontés à une crise du logement.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Ces maisons ont été réalisées dans le cadre de la stratégie provinciale en matière de logement, de la stratégie de réduction de la pauvreté, du plan d'action en matière de santé mentale et de toxicomanie, et de la stratégie concernant les personnes handicapées. Ces stratégies permettent aux résidents de la Saskatchewan d'avoir accès à des logements abordables, sûrs et stables, d'accroître la capacité communautaire et de soutenir les personnes qui ont des problèmes complexes de santé mentale et de dépendance au moyen d'une aide au logement et d'un soutien intensif à domicile.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth : Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Ce plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 790 millions de dollars pour construire ou réparer plus de 16 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en savoir plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

