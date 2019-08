Avis aux médias - Nouveau projet de Cavalia : Annonce d'un important investissement pour la région touristique de Laval





QUÉBEC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, accompagnée du maire de Laval, M. Marc Demers, et du fondateur et directeur artistique de Cavalia, M. Normand Latourelle, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera annoncé l'octroi d'une aide financière au Centre de création Cavalia pour la réalisation de son tout nouveau projet qui s'installera à Laval : Illumi - Féerie de Lumières.

Pour l'occasion, le siège social de Cavalia sera plongé dans la noirceur alors que les invités pourront déambuler aux lueurs de plusieurs structures lumineuses qui composeront Illumi. Les détails de ce projet ainsi qu'une maquette géante seront également présentés.

Date : Le mardi 20 août 2019



Heure : 9 h 45



Lieu : Siège social de Cavalia

4215, rue d'Iberville

Montréal (Québec) H2H 2L5

